Home » Business Les meilleures idées pour organiser un séminaire à Marseille Business Les meilleures idées pour organiser un séminaire à Marseille

Pour atteindre les objectifs d’un séminaire tout en pensant à la satisfaction des collaborateurs, un choix éclairé est de mise. Les meilleures idées de séminaire sont celles qui répondent à vos besoins. Néanmoins, voici quelques idées à prendre comme telles ou à mettre à votre sauce pour un séminaire réussi à Marseille.

Les meilleures activités à faire en ville

A lire également : Pourquoi faire appel à une agence de communication

Avez-vous pensé à un séminaire à Marseille sans inclure la pétanque dans les activités ? D’une manière générale, on a tendance à résumer Marseille à pétanque et calanques. Mais il y a tellement à découvrir dans cette ville qu’on ne peut pas en faire le tour le temps d’un séminaire. Bien sûr, un concours de pétanque entre les équipes de vos collaborateurs est de mise.

Une activité de chasse au trésor à Marseille est la meilleure façon d’en découvrir les meilleurs recoins. Dans le même ordre d’idée, l’élucidation d’un meurtre dans le cadre d’une enquête à Marseille aiguisera les esprits.

A voir aussi : Entreprises : de quelle convention collective dépendez-vous ?

Les Calanques : randonnées et activités nautiques

Si vous avez prévu un séminaire de rêve et inoubliable pour vos collaborateurs, inutile d’en débattre, la majorité des activités doivent se faire dans les Calanques. Ce parc national a tout ce dont vous pouvez rêver en matière de séminaire d’entreprise. Les activités sont tout simplement innombrables que ce soit sur terre ou en mer. Vous avez l’embarras du choix à adapter à vos besoins et votre budget.

Un séminaire en mer

Si vous pouvez vous le permettre, une petite croisière avec plusieurs arrêts dans les meilleurs spots du parc ne déplairait à personne. Après deux ou trois heures de réunion ou de travail, qui dirait non à une petite plongée sous-marine pour découvrir le fond de cette mer bleu turquoise ? Catamaran ou voilier, le choix vous appartient pour le moyen de transport.

Activités nautiques pour souder les équipes

Entre stand-up paddle, ski nautique, courses de kayak ou de vedettes rapides…les idées ne manquent pas. Ces activités à la fois sportives et ludiques ne manqueront pas d’améliorer le lien entre les collaborateurs. Elles se prêtent parfaitement aux activités de team building et d’incentive. Vous pouvez également y ajouter des jeux de récompenses pour mettre les équipes au challenge. Les clichés seront dignes des cartes postales et les émotions tout simplement inoubliables.

Randonnées pour défier les reliefs abrupts des Calanques

Les Calanques sont magnifiques que ce soit par la voie de la mer que de la terre, ou plutôt des falaises. Vous disposez de plusieurs pistes de randonnées particulièrement intéressantes en matière de challenge. Un peu de canyoning et d’escalade n’est pas de refus si les récompenses sont l’air frais et l’un des meilleurs panoramas du monde.

Les activités culinaires : du pastis à la bouillabaisse

Un séminaire d’entreprise à Marseille est la meilleure occasion pour découvrir les spécialités de la ville. Bars et restaurants branchés, vous en avez à profusion dans le Vieux-Port de Marseille. Mais en dehors des produits de la mer, vos collaborateurs voudraient bien découvrir d’autres spécialités culinaires marseillaises.

Personne ne dirait non à une activité culinaire pour la fabrication de son propre pastis. C’est une activité tout aussi enrichissante qu’amusante. Dans le même état d’esprit, vos collaborateurs peuvent se donner le défi de réaliser la vraie ou la meilleure bouillabaisse.