Quelle est la meilleure SCPI ?

L’immobilier est un secteur en pleine expansion en France malgré la crise économique due à la pandémie du Coronavirus. D’ailleurs, beaucoup d’investisseurs y placent de plus en plus assez de ressources financières. Avec un portefeuille de 200 à 2000 €, vous pouvez payer des parts dans des SCPI et disposez d’un revenu régulier à la fin de chaque mois.

Si vous êtes intéressé, lisez cet article pour avoir une idée précise des critères de choix d’une SCPI et des informations sur la meilleure SCPI de l’an 2021.

Qu’est-ce qu’une SCPI ?

La SCPI est un acronyme qui peut être défini comme la Société Civile de Placement Immobilier. Autrement dit, c’est une firme d’investissement financier dans le domaine de l’immobilier. Elle est constituée de plusieurs associés qui sont des porteurs de parts. L’objectif premier d’une SCPI est d’acquérir des biens immobiliers, les louer et de redistribuer les bénéfices aux investisseurs en fonction de leur part.

L’investissement dans l’immobilier locatif est une stratégie qui s’adresse surtout aux particuliers. Il est bénéfique en ce sens que la plupart des fonds sont investis en logement locatif tels que : les bureaux, les logements de commerce ou d’habitation.

Il existe plus d’une cinquantaine de SCPI qui accumule un capital évalué à près de 71 milliards en France. Si beaucoup s’intéressent de plus en plus au placement immobilier, peu de personnes en connaissent les rouages.

Le tout premier critère de choix d’une SCPI est la composition de son portefeuille. Pour être un peu plus explicite, il s’agit de la typologie des biens immobiliers dans lesquels la société a investi. Est-ce des logements résidentiels ? Spécialisés ou commerciaux ?

Le second critère à ne pas négliger est la localisation de ses biens immobiliers. Il vous revient de faire une analyse prévisionnelle sur la rentabilité ou non des logements. Une fois votre choix opéré, il faut ensuite vérifier la légalité de votre SCPI. Cette vérification d’agrément peut se faire auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Lorsque ces trois critères sont réunis, il faut maintenant penser à identifier le type de SPCI qui vous convient le mieux. Votre choix peut se faire entre : la SPCI fiscale, la SPCI de rendement ou la SPCI de plus-value.

Pierval Santé, la meilleure SCPI de 2021

Avez-vous cru un instant que la valeur des logements sanitaires allait prendre un coup, à cause de la Covid-19 ? Vous avez tout faux. Bien au contraire, ils ont connu une plus-value. La SPCI Pierval Santé est celle qui en a le plus profité.

Elle dispose d’actifs immobiliers dans le domaine de la santé notamment les établissements d’accueil spécialisé aux personnes du troisième âge et autres commerces de santé. Avec une stratégie innovante d’investissement, elle a su faire preuve de résilience face à la crise sanitaire actuelle. Ce qui lui a permis d’atteindre une collecte de capitalisation record de 1,38 milliard d’euros en 2020. Elle est la meilleure SCPI en tout point de vue.

Pour récapituler, sachez que le placement immobilier en SCPI est un investissement à long terme (10 anas au moins) dont les avantages dépendent du marché économique et immobilier.