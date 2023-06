Les différentes formes de crédit à la consommation

Si vous n’en avez jamais fait la demande, vous ne connaissez peut-être pas les différents types de crédit à la consommation proposés par les organismes de crédit français. Voici un rapide rappel des différentes formes de crédit à la consommation, des informations qui pourraient vous aider à faciliter la recherche d’un crédit adapté à vos besoins.

1. Le prêt personnel

Le prêt personnel est le type de crédit à la consommation le plus connu. Il se destine à un usage personnel uniquement, et peut permettre à une personne d’emprunter jusqu’à 75 000 € au total, un crédit qu’elle devra rembourser sous 7 ans en général. Généralement, ce type de crédit peut être utilisé pour divers besoins, sans avoir à justifier cette utilisation. Il peut par exemple être souscrit pour réaliser des travaux de décoration, pour partir en voyage, pour financer son mariage, remplacer un appareil électroménager vieillissant, etc.

Comme pour tout crédit, il doit être remboursé sous la forme de mensualités, sur la durée fixée par le contrat de prêt. Si ce type de prêt vous intéresse, vous pourrez comparer de nombreuses offres avec Better Compared France.

2. Le crédit renouvelable

On le connaît aussi sous le nom de crédit revolving. Il s'agit d'une forme de crédit qui permet à l'emprunteur de disposer d'une certaine somme d'argent qu'il peut utiliser à sa convenance. Lorsque l'emprunteur rembourse une partie ou la totalité du montant utilisé, le crédit est renouvelé et les fonds peuvent être à nouveau disponibles. Les cartes de crédit sont un exemple courant de crédit renouvelable, dans le cas d’un découvert autorisé.

3. Le crédit affecté

Ce type de crédit à la consommation permet au consommateur de profiter d’une somme d’argent d’un montant déterminé par son usage. Par exemple, il peut s’agir d’une somme accordée pour l’achat d’une voiture - le crédit auto - pour réaliser des travaux - le prêt travaux -, ou même pour acheter un bateau, entre autres exemples. Les fonds sont directement alloués à l'achat prévu, et le bien acheté sert de garantie pour le prêt. Il est donc nécessaire d’apporter la preuve de son achat ou de sa commande pour bénéficier de ce type de prêt.

4. Le rachat de crédit

Si vous disposez déjà de différents crédits à la consommation, que vous souhaitez regrouper en un seul, il existe le rachat de crédit. Ce type de prêt permet de rassembler des crédits, pour n’avoir plus qu’une mensualité à régler tous les mois. Ce peut être l’occasion de renégocier vos prêts, et d’obtenir une offre au taux plus intéressant, et aux mensualités parfois plus basses.

5. Le prêt étudiant

Comme son nom l’indique, le prêt étudiant est pensé pour soutenir les jeunes qui souhaitent se lancer dans des études, il fonctionne sous le principe du prêt affecté. Il est en effet nécessaire de prouver son statut d’étudiant pour en profiter. La somme prêtée pourra être remboursée de manière différée, une fois les études terminées, lorsque le jeune entre dans la vie active.