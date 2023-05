Les différences entre la location de bureau à Paris et le coworking

Si vous cherchez un espace de travail à Paris, vous avez deux options principales : la location de bureau traditionnelle et le coworking. Bien que ces deux alternatives en offrent, il y a des différences importantes à considérer avant de faire votre choix. Les voici !

L’image professionnelle

L’image professionnelle représente une différence assez importante entre le coworking et la location. En effet, la location bureau Paris offre par convention une image plus formelle et professionnelle, surtout si elle se trouve dans un quartier d’affaires prestigieux. Avec cette option, les entreprises arrivent à mieux personnaliser leur emplacement pour refléter leur marque et leur image, ce qui renforce leur crédibilité auprès des clients et des partenaires.

Le coworking, en revanche, peut être perçu comme plus décontracté et axé sur la collaboration. Quoique ses espaces soient généralement élégants et professionnels, la nature partagée de l’espace donne une impression de moins de contrôle et de personnalisation. Aussi, les entreprises peuvent avoir du mal à y créer une image de marque cohérente, étant donné que l’espace est partagé avec d’autres entreprises.

L’espace de travail

En termes d’espace de travail, les bureaux classiques comme ceux proposés par Deskeo offrent souvent un emplacement privé dédié à une seule entreprise, avec un contrôle total sur l’aménagement et la personnalisation de l’espace. Cela peut s’avérer particulièrement important pour les structures qui ont besoin d’une certaine confidentialité, ou qui ont des besoins spécifiques en matière d’infrastructure.

Le coworking par contre propose des lieux de travail partagés, où les travailleurs indépendants et les petites entreprises louent un emplacement dans un espace de travail partagé avec d’autres professionnels. Quoique cela offre une plus grande flexibilité en termes de taille de l’espace de travail, il y a moins de contrôle sur l’aménagement de l’espace.

Le coût

Le coût constitue également une grande différence entre la location de bureau traditionnelle et le coworking. En effet, le bail d’un espace classique est généralement un peu plus coûteux à Paris en raison des coûts immobiliers élevés.

De l’autre côté, le coworking se révèle légèrement plus abordable financièrement, d’autant plus que l’espace de travail est partagé avec d’autres personnes. Les locataires ont le choix entre différentes formules, allant de la location à temps partiel à la location à long terme. De plus, les coûts d’infrastructure et de maintenance sont généralement inclus dans le prix de la location, ce qui réduit considérablement les coûts pour les travailleurs indépendants et les petites entreprises.