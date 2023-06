Les critères de souscription à l'assurance trottinette électrique chez MAE

L'essor fulgurant des trottinettes électriques a bouleversé le monde de la mobilité urbaine, poussant les compagnies d'assurance à adapter leurs offres pour répondre à cette nouvelle demande. La MAE, connue pour son expertise en matière d'assurance scolaire, se positionne désormais sur le marché des trottinettes électriques. Face à l'augmentation des accidents et des vols, la MAE a élaboré des critères de souscription spécifiques pour assurer ces nouveaux engins de déplacement. Les utilisateurs, soucieux de leur sécurité et de celle des autres, sont donc appelés à prendre connaissance de ces exigences avant de souscrire à l'assurance trottinette électrique chez la MAE.

Trottinettes électriques : les avantages de l'assurance MAE

Les avantages de souscrire à une assurance trottinette électrique chez MAE sont nombreux. Les utilisateurs peuvent bénéficier d'une responsabilité civile qui couvre les dommages corporels et matériels qu'ils causent aux tiers lors de l'utilisation de leur trottinette électrique. En cas d'accident, cette garantie permettra donc aux victimes d'être indemnisées rapidement.

En optant pour l'assurance trottinette électrique chez MAE, les utilisateurs seront aussi protégés contre le vol ou la tentative de vol de leur engin. Ils pourront ainsi se déplacer sereinement sans craindre que leur trottinette ne soit subtilisée par des personnes mal intentionnées.

L'assurance proposée par la MAE inclut aussi une assistance en cas de panne ou d'accident nécessitant un remorquage du véhicule. Cette assistance est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin que les utilisateurs puissent être assistés à tout moment.

Il faut noter que pour bénéficier des avantages offerts par l'assurance trottinette électrique chez MAE, certains critères doivent être remplis. Les propriétaires doivent notamment posséder une carte grise valide pour leur engin ainsi qu'un permis adéquat pour pouvoir circuler avec celui-ci sur la voie publique.

Pour souscrire à l'assurance proposée par la MAE pour sa trottinette électrique, il suffit simplement de se rendre sur son site internet et de suivre les étapes indiquées. Il est aussi possible d'en savoir plus sur les garanties proposées ainsi que sur les critères d'éligibilité en contactant directement la compagnie d'assurance.

Qui peut souscrire l'assurance MAE pour sa trottinette électrique

Pour pouvoir souscrire à l'assurance trottinette électrique chez MAE, vous devez souligner que l'âge minimum requis pour souscrire à cette assurance dépend du type de trottinette utilisé. Pour les engins ayant une puissance maximale inférieure ou égale à 25 km/h (les plus courants), il faut avoir au moins 14 ans pour pouvoir circuler avec sur la voie publique.

Les conducteurs doivent respecter certaines règles concernant leur utilisation de la trotinette électrique. Ils doivent notamment porter un équipement adéquat comprenant un casque homologué et adapté à leur morphologie ainsi qu'un gilet réfléchissant permettant d'être visible en toutes circonstances.

Au-delà des critères d'éligibilité précédemment cités, le coût annuel de l'assurance trottinette électrique chez MAE variera selon plusieurs facteurs : la formule choisie par le propriétaire (basique ou étendue), le montant choisi pour les garanties optionnelles (telles que la garantie contre le vol) mais aussi selon le profil du conducteur (âge, expérience...).

Les tarifs proposés sont toutefois attractifs et accessibles, permettant à tous les propriétaires de trottinettes électriques d'être couverts en cas d'accident ou de vol. En souscrivant à cette assurance, ils pourront profiter pleinement des avantages offerts par leur engin sans avoir à craindre les risques inhérents à son utilisation sur la voie publique.

Assurance MAE : les garanties pour les trottinettes électriques

Mais qu'en est-il des garanties proposées par l'assurance trottinette électrique MAE ? Les propriétaires de ces engins peuvent être rassurés, car les garanties incluses dans cette assurance sont très complètes.

La garantie responsabilité civile est obligatoire et incluse dans toutes les formules. Elle couvre les dommages que vous pourriez causer à un tiers en cas d'accident impliquant votre trottinette électrique. Cette garantie permet donc de protéger financièrement le conducteur contre toute réclamation ou demande de dédommagement liée aux préjudices causés à autrui.

La garantie corporelle, qui n'est pas obligatoire mais fortement recommandée, prendra en charge vos frais médicaux si vous êtes blessé lors d'un accident avec votre trottinette électrique. Cette garantie peut aussi couvrir une éventuelle invalidité permanente ou même le versement d'une rente en cas de décès du conducteur.

Il est possible d'ajouter des options telles que la protection juridique, qui permettra au conducteur de bénéficier d'une assistance juridique et financière en cas de litige avec un tiers suite à un accident impliquant sa trottinette électrique.

Pour se prémunir contre le risque potentiel de vol ou vandalisme, il est possible d'inclure une garantie vol/détérioration. Celle-ci permettra alors au propriétaire de recevoir une indemnisation pour compenser la perte ou les dommages subis par son engin.

L'assurance trottinette électrique proposée par MAE présente de nombreux avantages et garanties très complètes. Les propriétaires d'une trottinette électrique peuvent ainsi être assurés en toute sérénité, sachant qu'ils sont protégés contre tous les risques liés à l'utilisation de leur engin sur la voie publique.

Pour souscrire à l'assurance trottinette électrique chez MAE, il vous suffit de suivre quelques étapes simples. Rendez-vous sur le site internet de la MAE et sélectionnez le type d'assurance qui convient à votre situation. Remplissez un formulaire en ligne avec les informations relatives à votre trottinette électrique ainsi que vos coordonnées personnelles.

Un devis sera alors immédiatement généré, vous permettant de prendre connaissance du montant des cotisations annuelles correspondantes aux garanties choisies. Si ce devis vous convient, vous pourrez directement finaliser votre souscription en ligne en payant par carte bancaire ou prélèvement automatique.

Si toutefois vous avez besoin d'aide ou souhaitez être conseillé dans le choix des garanties les plus adaptées à votre situation personnelle et professionnelle (si vous utilisez notamment votre trottinette pour travailler), n'hésitez pas à contacter la MAE par téléphone ou via leur messagerie électronique.

À noter que l'assurance proposée par la MAE est très flexible et peut s'adapter parfaitement aux besoins spécifiques de chaque conducteur. Il est donc possible de modifier son contrat d'assurance au cours de l’année si nécessaire afin qu'il corresponde toujours aux exigences actuelles du propriétaire.

Il est capital de rappeler que certaines règles sont obligatoires lorsqu'on conduit une trottinette électrique sur la voie publique, comme porter un casque homologué ou encore mettre en place un système lumineux visible dès lors que la luminosité baisse.

Grâce à cette assurance complète proposée par la MAE et à l'efficacité de leur processus de souscription en ligne, les propriétaires de trottinettes électriques peuvent désormais circuler sur la voie publique en toute sécurité.