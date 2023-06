Les clés pour un sommeil de qualité : nos meilleurs conseils

Vos problèmes de sommeil vous gâchent la vie ? Entre troubles d’humeur, stress et répercussions sur votre santé mentale et votre santé physique ainsi que sur votre vie au travail, manquer de sommeil ou avoir des troubles du sommeil peut impacter grandement et négativement le reste de votre vie. Pour y remédier, on vous livre les meilleurs conseils et clés pour un sommeil de qualité et réparateur.

Investissez dans un bon matelas pour votre lit

Investir dans un bon matelas pour votre lit et pour bien dormir va, à court terme, favoriser votre endormissement en vous permettant de vous allonger confortablement.

Pensez aussi à investir dans un surmatelas. Un surmatelas à accrocher sur les bords du lit et directement sur le matelas va vous assurer une meilleure propreté de votre lit. Un surmatelas se lave plus facilement qu'un matelas. De plus, il s’agit d’un ajout bon pour votre dos qui vous remerciera !

De plus, il est très important de changer son matelas tous les 5 ans pour sa santé physique. Au bout de 5 ans environ, un matelas commence à développer trop de bactéries ce qui peut vous créer des troubles de la respiration notamment. Pour avoir un excellent matelas français, il existe plusieurs sites ou boutiques qui vous permettront de trouver le matelas idéal pour vous.

Faire attention à las température de la chambre à l’heure du coucher

Un aspect important pour bien dormir qui est souvent délaissé renvoie à la

température de la chambre. Pour avoir un bon sommeil, la chambre ne doit pas dépasser les 18 degrés. Idéalement, la température idéale pour favoriser un sommeil réparateur se situe entre 16 et 18 degrés.

Éteindre tous les écrans

Pour favoriser l’endormissement et avoir une bonne qualité de sommeil, vous devez impérativement arrêter toutes formes d’écrans au moins 45 minutes avant l’heure où vous souhaitez dormir. Les écrans produisent une lumière bleue en raison des filtres de l’écran qui réveillent plutôt qu’ils s'endorment.

L’importance de la lumière

Comme dit précédemment, la lumière bleue contenue dans les filtres des écrans quels qu’ils soient rendent laborieuse la phase d’endormissement mais aussi la qualité de sommeil qui sera moindre.

La lumière bleue favorise, en effet, le réveil là où les tons chauds, et notamment la lumière rouge, favorisent l’endormissement. En cas de troubles du sommeil et de l’endormissement important, vous pouvez vous procurer une lumière rouge spécialement conçue pour s’endormir.

Prenez le temps de lire avant le sommeil

Une fois couché.e et sans écran, nous vous conseillons de lire au moins 20 minutes avant d'éteindre les lumières et de dormir. La lecture procure au corps et à l’esprit un apaisement qui favorise un sommeil profond et réparateur.

Écouter de la méditation ou un podcast pour bien dormir

Pour vous endormir rapidement, une bonne astuce est de vous mettre un podcast ou de la méditation. On vous conseille dans ce cas de choisir un podcast spécialement conçu pour dormir, tels que ceux qui racontent des contes, ou encore des podcasts qui vous intéressent sans vous fasciner. En effet, le risque est d’être trop intéressé dans votre podcast et de ne pas vous endormir.

La méditation est un bon outil pour vous aider à dormir puisque son but est la relaxation et l’apaisement. Cette pratique favorise donc un environnement propice au sommeil.

Évitez de trop manger la veille

Un repas très copieux va engendrer une digestion importante et de ce fait mettre en marche votre corps et votre système digestif qui est très énergivore. Si beaucoup manger peut vous assoupir et vous donner envie de faire une sieste et de dormir, dans le cas du sommeil la nuit, trop manger va vous empêcher de bien dormir en activant fortement votre système digestif pendant votre sommeil. On vous conseille donc de privilégier un repas léger.

Faire une cure de mélatonine

En cas de troubles persistants du sommeil, une cure de mélatonine peut être un bon moyen de retrouver un bon rythme de sommeil et surtout un sommeil de qualité. La mélatonine est l’hormone naturelle sécrétée par notre corps pour nous faire dormir. De ce fait, prendre de la mélatonine apporte un boost à notre sécrétion naturelle.