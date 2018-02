Home » Actu L’équipement militaire : tout ce qu’il faut savoir Actu L’équipement militaire : tout ce qu’il faut savoir

Les militaires pratiquent un métier difficile. Ils sont en effet en permanence contraints de participer à des opérations physiques, impliquant de dormir à l’extérieur notamment, mais aussi de parcourir des terrains accidentés, nécessitant donc d’être véritablement à l’aise dans ses vêtements, et équipés comme il se doit pour faire face à toutes les contraintes. Il existe un grand nombre d’éléments à acheter donc, et l’essentiel est de s’en remettre à une vraie boutique spécialisée pour cela. Vous pourrez vous en remettre à l’équipement militaire tam surplus, une boutique qui offre l’opportunité aux professionnels de faire l’acquisition de tout ce dont ils ont besoin pour leurs besoins au quotidien. Qui plus est, ce e-commerce spécialisé offre une tarification spéciale pour les militaires, qui profitent ainsi de prix réduits pour leurs commandes, en dessous des tarifs publics.

Des vêtements spécifiques à leurs besoins

En premier lieu, les militaires doivent s’offrir des vêtements qui soient véritablement conçus pour gérer leurs besoins en matière de confort, mais aussi d’ergonomie. Le gilet tactique par exemple, fait partie des éléments bien spécifiques, que l’on trouve dans l’équipement des soldats. Celui-ci dispose notamment d’une multitude de poches, dans lesquelles ils pourront ranger tout le matériel nécessaire, mais aussi des munitions, et d’autres appareils pour le téléguidage lors des interventions, pour qu’ils soient à portée de main. Il est bien évidemment très confortable, mais aussi ergonomique pour avoir accès à chaque objet en un minimum de temps. Pantalons, vestes, parkas, se doivent également d’être conçus pour les militaires, en étant résistants, et en leur facilitant la tâche lors des interventions. Des vêtements spécifiques pour se protéger du froid doivent également être acquis, pour que le militaire se sente à l’aise quelle que soit la météo, sans être gêné par des températures très froides.

L’équipement pour le bivouac

L’équipement militaire, ce n’est pas seulement un vêtement : il sera également nécessaire de choisir du matériel qui devra être emporté durant les interventions. Il n’est pas rare que les militaires doivent camper en extérieur. Pour cela, ils auront besoin de couchages, mais aussi de tentes, de rations pour l’alimentation, de gourdes, en bref d’un matériel de camping qui soit adapté. Les différents éléments doivent être compacts, légers, faciles à transporter le plus possible pour qu’ils ne soient pas une entrave aux déplacements. La bagagerie doit donc être choisie de manière judicieuse, notamment en achetant un sac à dos adapté, qui respecte bien l’anatomie, avec une ergonomie idéale.

Pour la sécurité

La sécurité est également un point important, et dans un surplus digne de ce nom comme TAM Surplus, on aura l’occasion de se procurer également des couteau de toutes sortes : suisse, poignard ou papillon par exemple, ainsi que des bombes lacrymogènes de toutes catégories, des lampes torches, des matraques, des gants anti-coupures, et bien d’autres encore. Vous pourrez trouver tout le nécessaire pour les militaires dans des surplus spécialisés avant tout, à ne pas confondre avec certaines boutiques moins bien achalandées qui proposeront un choix réduit, et surtout des vêtements généralement.