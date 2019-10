Home » Actu Le métier de technicien de maintenance est fait pour vous : formez-vous Actu Le métier de technicien de maintenance est fait pour vous : formez-vous

Si le domaine de la maintenance vous attire ou si vous souhaitez vous perfectionner dans ce domaine, pourquoi ne pas vous former ? La formation professionnelle a fait ses preuves depuis bien des années déjà, et cela vous permettra d’acquérir un Titre Professionnel de Niveau 4. Vous apprendrez votre métier dans les conditions réelles, et de ce fait, vous apprendrez plus rapidement et plus efficacement.

L’alternance : une possibilité vraiment intéressante

Le contrat de professionnalisation est vraiment idéal pour apprendre un métier car vous vous formerez “sur le tas”, et cela vous permettra de vous plonger au cœur du métier. Avec l’accompagnement d’un tuteur expérimenté et doté d’un grand savoir-faire, vous pourrez intervenir sur des équipements de technologies diverses : électricité, pneumatique, automatismes industriels, hydraulique, mécanique. Vous apprendrez à rétablir et maintenir le matériel de production industrielle d’une usine. Pour réussir à vous immerger dans cet univers, intégrer une formation de technicien est indispensable. Toutefois, vous devez vous tournez vers un organisme spécialisé. En alternant école et entreprise, vous deviendrez plus rapidement opérationnel et autonome, ce qui est très intéressant pour vous mais aussi pour l’employeur. Ces atouts seront pris en compte sur le marché du travail, et cela vous avantagera auprès de la concurrence, toujours de plus en plus rude.

Plusieurs méthodes pour accéder à la formation

Cependant, il est possible aussi de suivre cette formation par le biais d’un plan de formation, CSP, Financement individuel, CPF ou CIF. Qu’importe votre choix, vous serez assuré de bénéficier de connaissances et de compétences accrues, qui vous permettront d’exercer les fonctions d’un technicien de maintenance. Vous serez en mesure, à la fin de votre parcours de préparer et d’organiser des interventions de maintenance préventives d’équipements industriels. Vous serez également capable de remettre en état certaines parties mécaniques des machines, de rédiger des procédures et des méthodes opératoires de contrôles. Qu’importent les tâches devant être exécutées, vous saurez faire preuve d’autonomie, de professionnalisme et de polyvalence.