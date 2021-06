Home » Finance Le crédit express c’est quoi ? Finance Le crédit express c’est quoi ?

Les banques s’adaptent aux besoins de leurs clients en faisant évoluer leurs solutions de financement. Depuis quelque temps déjà, on entend de plus en plus parler du crédit express comme solution pour un financement rapide. Mais, un crédit express qu’est-ce que c’est ? et pour quelle utilité ? Découvrez-en davantage dans cet article.

Définition du crédit express

On appelle crédit express ou financement express une solution qui vous permet de subvenir à une dépense imprévue ou à un petit besoin. Ses souscripteurs sont souvent des personnes qui sont dans une urgence financière. Ainsi, s’ils n’ont pas les fonds nécessaires, les particuliers peuvent demander un crédit express pour pallier leur besoin, généralement ponctuel.

Lire également : Acheter des bitcoins avec Paypal

Il s’agit de crédits à la consommation, ils ne sont donc pas indiqués pour répondre à des gros projets d’investissement. Il est généralement possible d’étaler le remboursement de ce crédit sur sept ans.

Il convient de porter une attention particulière au taux d’intérêt qui peut cependant être parfois un peu élevé.

Lire également : Que va changer la 3DS version 2 pour les paiements en ligne ?

Pourquoi faire un crédit express ?

Chaque organisme bancaire possède ses propres conditions de prêt. Toutefois, ce crédit express est généralement sollicité pour des dépenses relatives à des réparations, l’achat de biens mobiliers, de moyens de locomotion ou encore pour organiser un départ en vacances.

Si vous avez besoin de débloquer de l’argent rapidement, d’avoir une souplesse sur les conditions de remboursement et ne souhaitez pas fournir un nombre trop important de justificatifs : il se peut que le financement express soit fait pour vous.

Si vous n’êtes pas certain de votre choix, vous pouvez profiter de différents outils de simulation mis à disposition par les organismes bancaires. Il existe également des comparateurs d’établissements qui proposent des crédits express afin de choisir judicieusement votre organisme.

Pour demander ce crédit, vous pouvez vous tourner vers les banques. Généralement, la procédure est simple et facilitée puisqu’elle s’opère en ligne pour satisfaire rapidement les besoins du client.

Chaque banque ayant ses propres conditions d’attribution et d’appréciation du projet client, il se peut que votre demande soit refusée. Si tel est le cas, rien ne vous empêche d’essayer auprès d’autres organismes bancaires.

Sachez que chacun de ces organismes va normalement vérifier votre solvabilité et de manière générale étudier votre situation financière (emploi, crédits en cours…). Les résultats de cette analyse permettront d’estimer le montant du crédit auquel vous avez droit. L’avantage de ce prêt est que vous n’êtes pas forcé de faire la demande auprès de votre banque habituelle.