Le classico OM – PSG : l'histoire d'un duel féroce

En France, le classico, oppose deux grandes équipes que sont l’Olympique de Marseille (OM) et le Paris Saint-Germain (PSG). Pour une meilleure compréhension de cette rivalité, cet article vous propose d’aller au commencement. Retour sur un duel entre les deux plus grands clubs français.

L’historique du classico

L’expression classico est empruntée au derby légendaire entre le Real Madrid et le FC Barcelone. En France, il désigne la confrontation entre L’Olympique de Marseille et le Paris Saint Germain. Les deux clubs, L’OM et le PSG ont respectivement été fondés en 1899 et en 1970.

Le premier match officiel du classico OM-PSG a lieu pendant la saison 1971 – 1972. Contrairement à ce qui est cru, la rivalité footballistique ne fait son apparition que dans les années 2000. Elle est motivée par une très forte distinction socioculturelle entre la ville de Marseille et celle de Paris. La première est jugée trop populiste et la seconde trop hautaine.

Les statistiques des rencontres

Les deux clubs se sont rencontrés à maintes reprises dans différentes compétitions. En Ligue 1, l’OM est en tête des confrontations avec 31 victoires, contre 27 pour son rival parisien. En coupe de France, c’est le PSG qui domine avec 9 victoires contre seulement 1 pour l’OM.

C’est encore le cas avec la Coupe de la Ligue dans laquelle le PSG affiche 2 victoires sur les 2 rencontres qui ont eu lieu entre les deux clubs. En termes de cumul des rencontres, c’est le PSG qui sort vainqueur avec 38 victoires contre 32 pour l’OM. La dernière rencontre en date, le classico du 22 octobre 2017, s’est soldée par un match nul.

Le Palmarès des deux équipes

Aujourd’hui encore, les rencontres entre les deux clubs sont toujours d’actualité et se tiennent dans un climat tendu. En plus d’être des rivales féroces, chacune des deux équipes peut se targuer d’avoir un palmarès impressionnant :

Le Paris Saint-Germain depuis sa création a obtenu : 6 titres de Champions de France, 11 coupes de France, 7 Coupes de la Ligue, 7 Trophées des champions et 1 Coupe des Coupes.

L’Olympique de Marseille de son côté enregistre 9 titres de Champions de France, 10 coupes de France, 3 Coupes de la Ligue et 2 Trophées des champions et 1 prestigieuse Ligue des Champions remportée en 1993 à Munich.