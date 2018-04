Home » Business La trotinette électrique, un phénomène en plein boum Business La trotinette électrique, un phénomène en plein boum

La trottinette électrique est un mini-véhicule qui convient dans tout type de situations : pour une balade, pour aller au travail, pour le sport ou pour une mobilité urbaine. Elle est devenue ainsi un véritable phénomène de mode.

Présentation

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la trottinette électrique est devenue la coqueluche de tous : enfants, adolescents et adultes. La trottinette était autrefois sans moteur et plus utilisée par les enfants et les adolescents. Avec sa transformation, elle est devenue le moyen idéal de transport en milieu urbain. Elle est composée d’un plateau, d’un guidon, d’une batterie Lithium ou plomb et d’un système de freinage et de pilotage.

Critères pour choisir sa trottinette

Plusieurs critères peuvent orienter le choix de votre trottinette : le poids, la puissance du moteur, l’autonomie. Certains choix peuvent tourner autour du avec ou sans selle.

La puissance du moteur

Concernant la puissance du moteur, votre trottinette doit être choisie en fonction de vos trajets ou de l’usage pour lequel vous la destinez. Si votre trajet est plutôt réduit et si votre trottinette vous sert pour vos loisirs, ce modèle par exemple qui présente une puissance moyenne fera parfaitement l’affaire. Par contre, pour un trajet long ou dans le cadre d’une activité sportive régulière, il vous faudra privilégier un modèle plus puissant.

La trottinette électrique : l’autonomie

La qualité de la batterie est un facteur primordial dans le choix d’une trottinette. Les batteries les plus tenaces sont faites en Lithium. Elles sont d’une technologie plus avancée et sont donc utilisées sur des modèles plus chères. Les batteries en plomb sont plus lourdes, avec moins d’autonomie et une durée de vie assez faible.

Le poids et la maniabilité

Les trottinettes électriques ont un poids pouvant aller jusqu’à 100kgs et plus.

Plus la trottinette est légère, plus facile sera sa maniabilité. Alors, si vous la portez très souvent, dans les transports en commun par exemple, il serait préférable de choisir un modèle pas trop lourd. Vous devez aussi choisir une trottinette pouvant être pliée facilement.

Les avantages d’avoir une trottinette électronique

Elle fait partie de ces moyens de locomotion de nouvelle génération. En plus d’être révolutionnaire, elle présente de nombreux avantages. Elle permet d’aller plus vite qu’un vélo tout en restant un moyen de transport écologique. La trottinette reste très économique sur du long terme même si son prix d’achat semble relativement élevé. Vous n’avez pas à dépenser dans le carburant, dans la souscription d’une assurance ou des frais d’entretien. Il n’y a pas même pas de place parking à payer. Très pratique, la trottinette électrique permet de circuler aisément partout. Elle peut être conduite aussi bien sur les trottoirs que sur les routes ou pistes cyclables. Vous évitez donc à chaque fois les embouteillages. Pour les adeptes de la mobilité urbaine multimodale, elle est pliable et transportable partout : transport en commun, taxi, covoiturage…

Par contre, il faut rappeler qu’elle n’est pas adaptée pour toutes les routes.

Votre sécurité est importante. Portez toujours un casque et des protèges pour les articulations avant tout déplacement.