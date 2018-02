Home » Santé La tenue vestimentaire indispensable pour les hôpitaux Santé La tenue vestimentaire indispensable pour les hôpitaux

L’hygiène est primordiale dans les hôpitaux puisque les vêtements transportent des bactéries. Pour éviter la propagation de ces dernières, il faut adopter une tenue réglementaire. Quelques consignes sont également à respecter.

Le choix de votre tenue n’est pas anodin

Quatre critères sont importants pour le choix de votre tenue pour l’hôpital :

La forme

La matière

L’entretien

Le mode d’utilisation

Si vous souhaitez acquérir ces vêtements, vous savez désormais qu’il faut accorder une attention particulière à ces informations que ce soit pour les chaussures, le pantalon ou la tunique. Cette dernière doit par exemple proposer 35 % de coton et 65 % de polyester.

Des vêtements lavables à haute température

Bien sûr, la matière ne doit pas être allergisante et il faut absolument qu’elle soit aérée. C’est aussi une condition indispensable pour les chaussures. Il est préférable de se rapprocher d’un professionnel, il propose des tenues réglementaires qui respectent toutes les conditions d’hygiène. Vous pouvez certes prendre une veste si toutefois vous avez froid, mais il est impératif qu’elle soit non tissée et lavable à haute température afin de supprimer toutes les bactéries ainsi que les germes. Elle devra par contre être enlevée au moment des soins.

Votre hygiène personnelle doit être irréprochable

La tenue n’est pas la seule à nécessiter un entretien spécifique puisque des conditions pour l’hygiène de base sont indispensables :

Prenez une douche quotidienne au minimum avant de vous rendre au travail

Vos cheveux doivent être propres

Les ongles sont de préférence courts et propres

Les sous-vêtements sont à remplacer tous les jours

Les hommes ne doivent pas négliger le rasage quotidien

Les règles d’hygiène sont indispensables lorsque vous êtes en contact avec des patients. Si vous transportez des bactéries d’une chambre à une autre, il y a de grandes chances pour que les virus se propagent et contaminent l'ensemble des personnes ainsi que les soignants.