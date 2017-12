Home » Actu La sombre bande annonce de Jurassic World 2 Actu La sombre bande annonce de Jurassic World 2

Cela fait un bon moment que les fans d’aventures et de dinosaures trépignent d’impatience à la sortie de Jurassic World 2. Ce film attendu pour juin 2018 nous dévoile dès maintenant quelques scènes pour attiser encore plus la curiosité des fans. Baptisé « Jurassic World : fallen kingdom » ou royaume déchu (lire cet article sur Le Point), on y retrouve des personnages cultes qui retournent sur la terre sacrée d’Isla Nubar pour sauver les dinosaures d’un volcan menaçant de faire une éruption. Voici un avant-goût de cette aventure que l’on jugerait encore plus sombre que les précédentes.

Un résumé du film

Certes, les producteurs n’ont encore tenu qu’à dévoiler des extraits des 57 premières minutes du film pour garder le suspense, mais on y retrouve déjà une bande annonce plutôt révélatrice. Sur un plan iconique du premier producteur de Jurassic park à savoir Steven Spielberg, le film raconte une histoire encore plus assombrie que le volet précédent. Quatre ans après la destruction de Jurassic World, Owen interprété par Chris Pratt, et Claire interprêté par Bryce Dallas Howard, ils retournent sur Isla Nublar avec leur équipe pour sauver les dinosaures d’une éruption volcanique sur le point d’éclater. D’après l’histoire, c’est plutôt Claire qui convainc Owen de venir en lui rappelant l’existence d’un dinosaure dont il s’est occupé étant plus petit (voir cette page). C’est ainsi que toute l’équipe retourne sur place pour vivre des aventures encore plus sombres qu’avant.

Un retour aux origines

Le but du réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona succédant à Colin Trevorrow et connu pour d’autres sagas comme The Impossible ou Quelques minutes après minuit, est de retourner aux origines de Jurassic Park pour faire revivre aux téléspectateurs les mêmes vibrations et sensations fortes de l’époque. S’y joint aussi dans le troisième teaser qui vient de sortir très récemment le grand retour de Jeff Goldblum dans le rôle de Ian Malcolm, un mathématicien qui adore les théories du chaos et que l’on connaît si bien avec sa fameuse phrase : « La vie trouve toujours un chemin. » Si le volet précédent était sorti en 2015 pour connaître un franc succès derrière Avatar, Titanic et Star Wars : le réveil de la force, l’épisode avait fait plus de 1,6 milliard de dollars au box-office. Les fans de dinosaures en ont été plus que ravis. Il devrait en être de même voire plus encore pour ce second épisode nommé « le royaume déchu » et qui promet d’être encore plus sombre qu’avant. On retrouve aussi à l’affiche de ce Jurassic World 2 quelques noms célèbres comme Justice Smith, James Cromwell, Geraldine Chapline, Ted Levine, Daniella Pineda, Toby Jones, Isabella Sermon et Rafe Spall.

Bref, il faudra encore compter près de 6 mois pour voir cette histoire à la fois sombre et palpitante dans les salles de cinéma. En attendant, on peut déjà avoir un aperçu de ce que l’épisode entier nous réserve. Un grand suspens demeure toujours car nul ne sait ce que réserve la seconde partie du film dont aucun extrait n’a encore été révélé.

Découvrez la bande annonce Jurassic World 2.