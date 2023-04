La solidarité sans frontières

La solidarité permet aux étrangers sans-papiers et aux plus démunis de profiter de dispositifs afin d’améliorer leur condition de vie. Aide Médicale d’État, hébergement d’urgence…Il existe plusieurs aides aux étrangers sans-papiers pour leur permettre de vivre en quiétude en France et dans plusieurs autres pays. Les détails dans cet article.

Les démarches administratives possibles pour aider un étranger sans papier

En France, pour régulariser un sans-papiers, il existe différents critères et démarches.

A lire aussi : Les CV doivent-ils toujours contenir une photo ?

Régularisation par le travail

En tant que travailleur étranger en séjour irrégulier en France, il est possible d’obtenir une carte de travailleur temporaire ou de séjour salarié. Mais pour cela, il est essentiel de remplir certaines conditions :

Vivre en France depuis au moins 5 ans ;

Détenir un contrat ou une promesse d’embauche ;

Parler le français ;



Pour effectuer la demande, il faut fournir les documents suivants :

A lire en complément : La Chine va lancer son premier robot de minage spatial

Copie d’acte de naissance ;

Passeport ou carte d’identité ;

Justificatif de domicile datant de moins de 6 mois ;

Formulaire Cerfa n°15186 suivi des autres pièces demandées.

Régularisation en dehors du travail

Outre le travail, plusieurs raisons peuvent aussi justifier une demande de régularisation :

Être parents d’enfants scolarisés en France depuis plus de 3 ans ;

Être le partenaire d’une personne en situation régulière habitant en France ;



Les associations et organismes pouvant apporter une aide concrète

En raison de l’irrégularité de leur situation sociale, les sans-papiers sont toujours confrontés à des situations de marginalisations. Pour leur garantir une protection sociale, il convient de trouver des moyens légaux afin de leur venir en aide sans aucun risque.

Les aides de l’État

Il existe plusieurs organismes qui peuvent aider financièrement un étranger sans-papiers. On note principalement :

ADA : l’ Allocation aux demandeurs d’Asile est une aide financière accordée aux personnes en situation difficile qui ont quitté leur pays et décidé de vivre en France ;

est une aide financière accordée aux personnes en situation difficile qui ont quitté leur pays et décidé de vivre en France ; AME : l’ Aide Médicale de L’État est une aide gratuite octroyée à tous immigrants se trouvant dans un besoin sanitaire urgent ou pas ;

est une aide gratuite octroyée à tous immigrants se trouvant dans un besoin sanitaire urgent ou pas ; Le logement pour les sans-papiers: toute personne se trouvant dans une situation irrégulière a la possibilité de faire une demande de logement en urgence.

Les aides des associations

En France, bon nombre d’associations d’aide humanitaire se portent volontaires pour venir en aide aux personnes sans papiers. Approuvées par le ministère de l’Intérieur français, ces associations viennent en aide aux étrangers sans-papiers, aux sans-abris et à ceux qui ont des difficultés juridiques et sanitaires. Parmi elles, on peut citer : la Cimade, la Ligue des droits de l’homme, la France Terre d’asile et le Croissant Rouge européen.

Les actions citoyennes et solidaires à mettre en place pour soutenir les étrangers sans papier

Pour soutenir les étrangers sans-papiers, plusieurs actions citoyennes et solidaires ont été mises en place. On peut citer :

Le Collectif de Soutien de Sans-papiers

Cette association lutte pour une régularisation collective des sans-papiers. Elle lutte également pour une législation contre les marginalisations.

Le Collectif Droit de Rester

Composé de requérants d’asile, le Collectif Droit de Rester aide les sans-papiers, notamment les personnes déboutées de l’asile.

La Coordination Asile Migration Rivera

Cette association humanitaire à but lucratif soutient les requérants et migrants dans toutes leurs démarches administratives.

Le Groupe d’Accueil des Migrants à Orbe

L’association GAMO propose des prestations aux étrangers sans-papiers qui permet d'améliorer leur qualité de vie.