Comment éviter boutons après épilation visage ?

La croissance peut être douloureuse, surtoutsur le visage , ce qui est plus sensible. Bien sûr, le processus d’épilation faciale n’est pas la seule chose qui peut mal tourner. Surtoutles boutons après l’épilation du visage peuvent être un effet secondaire ennuyeux et disgracieux de l’épilation du visage.

Heureusement, que ce soit une épilation partielle ou complète du visage, pour réduire et prévenir cette complication de l’épilation faciale. Si vous faites vous-même l’épilation ou si vous êtes un spécialiste qui veut améliorer l’expérience de ses clients, vous devez connaître ce qui suit sur le traitement après l’épilation.

Ce que vous devez savoir sur les boutons faciaux

Avant d’aborder la façon d’éviter et de traiter les boutons faciaux, il est bon de savoir à quoi s’attendre.

petits boutons sont une réaction typique : l’épilation croissante irrite et étire la peau, ce qui peut conduire à une folliculite, une réaction inflammatoire légère. Cela se manifeste par une éruption cahoteuse qui se produit après l’épilation Les . Puisque la peau du visage est particulièrement sensible, elle est plus sensible aux boutons après l’épilation. Dans la plupart des situations, le problème est absorbé par lui-même en quelques jours.

Infections et poils incarnés : dans certains cas, les boutons peuvent être infectés. Un bouton infecté peut persister plusieurs jours après l’épilation et est souvent blanc ou rempli de liquide. D’autre part, les zones cahoteuses qui apparaissent quelques jours après l’épilation sont probablement des poils incarnés . Les boutons incarnés sont un autre nom pour eux. Lorsque les cheveux poussent dans la peau et ne se forment pas sur leur surface cheveux incarnés.

Réactions allergiques : si vous avez un gonflement dans et autour de la zone libre, qui dure plusieurs jours,vous pouvez avoir une allergie . Dans ce cas, il vaut la peine d’examiner attentivement les produits que vous utilisez. La plupart du temps, c’est un produit d’épilation plus récent qui est impliqué. Pour vous aider à identifier et éliminer le problème, vous pouvez faire des tests épicutanés, de votre cire à la lotion que vous utilisez après avoir enlevé votre main.

Comment se débarrasser d’un bouton sur vos lèvres : si vous avez un bouton après l’épilation ou un simple bouton rouge sur la lèvre. Ceux-ci peuvent être atténués avec des compresses froides et d’autres agents naturellement sédatifs mentionnés ci-dessous, mais ils sont peu susceptibles d’être causés par l’épilation à la cire.

Quand est-ce que Consultez un médecin : si vous trouvez un bouton qui ne disparaît pas ou semble croître après quelques semaines, contactez votre médecin. Tous les boutons persistants ne sont pas mauvais, mais vous pouvez exclure un problème potentiellement dangereux.

Assez souvent, le simple fait que les boutons sont naturels et disparaîtront bientôt vous permettra de mieux dormir après votre épilation faciale. Si vous travaillez dans l’industrie de la beauté, parlez à vos clients de la possibilité de boutons et donnez-leur des conseils de traitement avant de commencer l’épilation pour éviter les surprises. Si vous avez des boutons rouges après l’épilation à la cire, il est également conseillé d’organiser votre épilation du visage afin que votre visage ait le temps de guérir.

Avant le Épilation : Assurez-vous que la zone du visage à épiler est exempte de lotions et de maquillage. Peeling doux peut également aider à éliminer les cellules mortes de la peau et à réduire l’inconfort.

Si vous savez que vous avez la peau sensible, choisissez une cire qui est considérée comme douce. Si vous avez vos sourcils épilation par un spécialiste, assurez-vous de leur parler de la sensibilité de votre peau, ainsi que des allergies.

Compresse froide : l’un des éléments les plus fondamentaux du traitement après l’épilation est l’utilisation d’une compresse froide. Lefroid réduit naturellement l’inflammation , ce qui peut accélérer la guérison des boutons après l’épilation. Il suffit d’appliquer une compresse froide sur la zone infectée pendant 20 minutes, et vous devriez remarquer une réduction de l’inflammation. Cependant, gardez à l’esprit que même si cela aide, les boutons ne peuvent pas être complètement éliminés.

Évitez la chaleur : tout comme le froid soulage l’inflammation, la chaleur peut l’aggraver. Par conséquent, vous devriez éviter autant que possible les températures chaudes et éviter les bains chauds ou les douches après l’épilation faciale. Vous devriez également éviter les exercices physiques intensifs dans les 12-24 heures après l’épilation, car la transpiration et la chaleur peuvent irriter la zone. Ceci est particulièrement vrai pour l’épilation faciale intégrale chez les hommes.

Toucher la zone touchée : il peut être tentant de toucher ou même de faire sauter des boutons, mais cela ne ferait qu’aggraver les rougeurs et l’inconfort. Si vos mains ne sont pas propres lorsque vous touchez votre visage, vous risquez de contracter une infection.

Les produits parfumés et le maquillage doivent être évités : lotions et crèmes parfumées peuvent être fraîches aide à irriter la peau. Si votre peau est particulièrement sensible, vous devriez arrêter d’appliquer le maquillage sur la zone libre pendant au moins 24 heures . Certaines personnes peuvent appliquer le maquillage sans incident, mais celles qui ont la peau sensible peuvent être irritées.

Traitements naturels

Si vous savez que vous avez des boutons après l’épilation du visage, il ya quelques remèdes maison qui peuvent vous aider. Cependant, si vous êtes allergique à l’un des ingrédients de la solution, ne l’utilisez pas.

Gommage au sucre : après l’épilation, un gommage rapide au sucre aidera à apaiser la peau irritée et éviter les pompes faciales et l’acné pubienne. Vous pouvez en acheter un dans un magasin ou en faire vous-même, en combinant une demi-tasse de sucre avec de la noix de coco ou de l’huile d’olive.

Aloe Vera : Aloe Vera a incroyable anti-inflammatoire Propriétés. Si vous avez une plante d’aloe vera à la maison, il suffit de couper la feuille, veillez à ne pas endommager les pointes, et appuyez sur l’intérieur dans la zone touchée jusqu’à trois fois par jour.

Huile d’arbre à thé : L’huile essentielle d’arbre à thé est idéale pour nettoyer la peau, ainsi que pour soulager l’inflammation causée par la peau fraîchement épilée. Il suffit de combiner quelques gouttes d’huile d’arbre à thé avec de l’huile d’olive ou de noix de coco ou chercher un détergent contenant de l’huile d’arbre à thé comme ingrédient principal.

Hazel de sorcière : l’hamamélis a d’excellentes propriétés apaisantes pour la peau, et peut également protéger la peau contre l’infection. Appliquer un coton imbibé d’hamamélis pur sur la zone infectée. Cette procédure peut être répétée jusqu’à trois fois par jour.

Vinaigre de cidre de pomme : un autre naturel Antiseptique, qui peut être utilisé pour faciliter et soulager l’infection.

Traitements en vente libre

Hydrocortisone crème : c’est une crème stéroïde topique qui peut aider à soulager l’inflammation causée par l’épilation à la cire.

Gel à l’huile d’arbre à thé : Ce gel peut être appliqué immédiatement après l’épilation et a un effet rafraîchissant.

Gel d’Aloe Vera : Si vous n’avez pas de gel d’aloe vera à portée de main, vous pouvez le remplacer par un gel acheté dans le magasin.

Pour retenir

L’ épilation sur le visage peut provoquer une irritation de la peau, ce qui est une réaction naturelle. Le meilleur et le plus rapide moyen d’apaiser la peau irritée est le froid. Les remèdes naturels tels que l’aloe vera, l’huile d’arbre à thé et le vinaigre de cidre de pomme peuvent aider à soulager et prévenir l’infection sur la peau fraîchement épilée. La crème de cortisone peut être utilisée chez les personnes qui ont ont une réaction sérieuse pour être extrêmement efficace dans la réduction de l’inflammation.