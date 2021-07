Home » Santé La psychologie en ligne : est-ce fiable ? Santé La psychologie en ligne : est-ce fiable ?

Vous avez entendu parler de la psychologie en ligne, mais vous doutez de son efficacité et de sa crédibilité ? Les thérapies en ligne existent réellement et contre toute attente fournissent un niveau de satisfaction incroyable. En quoi consistent-elles réellement ? Comment s’explique cette performance de résultat ? Plus de détails ici !

Définition de la psychologie en ligne

En des termes simples, la psychologie en ligne se résume à suivre une séance de thérapie à distance en se servant de l’internet. Aujourd’hui en effet, il est bel et bien possible d’échanger avec un psychologue par mail ou via des applications mobiles.

Avec cette option, vous pouvez vous faire traiter sans devoir vous rendre dans un cabinet de psy. Bien que le concept reste le même, la thérapie traditionnelle diffère de celle en ligne sur certains points. Pour avoir accès à ce service, il vous suffit de vous rendre sur le site d’un professionnel et de vous connecter pour démarrer une session.

La particularité de la psychologie en ligne

Le côté pratique est le premier critère de la majorité des personnes qui s’adonnent aux thérapies en ligne. En effet, cette alternative vous évite de faire des kilomètres pour vous rendre chez votre psychologue. Un avantage qui vous permet de mieux organiser votre temps et de réaliser des économies sur le transport.

Par ailleurs, avec la thérapie en ligne, vous avez la possibilité de choisir un espace calme où vous vous sentez plus détendu et tranquille pour suivre vos séances. Vous bénéficiez ainsi d’un niveau de concentration élevé, d’une bonne écoute et donc d’un meilleur résultat.

Un autre point positif de la psychologie en ligne est le fait de pouvoir choisir le thérapeute qui vous conviendrait le mieux. Dans le physique, vous êtes réduit aux personnes intervenant à proximité de votre zone de résidence. Par contre en ligne, vous disposez d’un plus grand champ de sélection.

L’origine de l’efficacité des thérapies en ligne

En se servant d’un courrier électronique ou d’une messagerie pour communiquer, les patients sont plus à l’aise durant les échanges. Ils s’ouvrent mieux, prennent le temps d’assimiler les phrases ; ce qui permet d’obtenir un niveau de bien-être plus élevé.

L’absence de contact physique facilite l’établissement de la confiance mutuelle entre le thérapeute et son patient. Il s’en suit donc une harmonie et un niveau de compréhensions qui accélère les résultats. De plus, avec internet, il est possible d’obtenir plus de séances par jour, par semaine ou par mois. Ce suivi régulier vous aide à mieux vous épanouir et sentir les effets positifs sur votre santé.