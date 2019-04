Home » Santé La cigarette électronique : un effet de mode bénéfique pour la santé Santé La cigarette électronique : un effet de mode bénéfique pour la santé

Depuis qu’elle a déboulé sur le marché, la cigarette électronique n’en finit plus de conquérir l’Hexagone. Il faut dire que ces dernières années, elle s’est considérablement réinventée et propose désormais tout un panel de modèles dans des formes différentes ainsi que des saveurs parfois surprenantes. Et outre son aspect hyper tendance, elle reste aujourd’hui l’un des meilleurs moyens pour arrêter de fumer.

La cigarette électronique : chic et tendance

Il y a quelques années encore, les fumeurs de cigarettes électroniques étaient considérés comme des marginaux. Pourtant, aujourd’hui, ils sont nombreux à témoigner des bienfaits qu’apporte ce nouvel outil sur la santé. Moins de problèmes de respiration, plus de tous grasse, un teint lumineux… Les vapoteurs revivent grâce à ce simple dispositif qui peut se glisser partout. Car au fur et à mesure, la cigarette électronique s’est considérablement diversifiée dans ses formes mais également ses couleurs. Aujourd’hui, vous avez donc le choix entre tout un panel de possibilités de la plus high-tech avec un écran digital à la plus sobre qui imite l’allure d’une cigarette traditionnelle. À chacun son style et sa personnalité, mais il ne fait aucun doute que vous trouverez le modèle qui vous convient.

Des bienfaits indéniables sur la santé

Désormais, tout le monde est au courant des dommages considérables que peut causer une cigarette. Outre le cancer des poumons, on pense également aux risques cardio-vasculaires à cause de l’encombrement des artères, à la dégénérescence des tissus cutanés qui subissent une véritable altération au fil des années, et aux dents qui finissent par se détériorer elles aussi. Voilà pourquoi, la cigarette électronique devient un allié de choix pour lutter contre l’ensemble de ces risques. Grâce à un procédé simple, elle permet de reproduire le geste mais également la contraction de la gorge tout en apportant le taux de nicotine nécessaire à l’ancien fumeur pour faciliter le sevrage. Pratique, elle vous permettra de vapoter à tout moment, histoire d’éviter des phénomènes de stress ou d’angoisse liés à l’arrêt du tabac.