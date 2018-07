Comment améliorer votre visibilité sur internet

Le cyber espace constitue le nouvel monde des affaires du vingt et unième siècle. C’est sans doute le plus gros marché pour les entreprises et entrepreneurs indépendants. Les réalités n’étant pas les mêmes que le marché du monde matérielle, les règles classiques de marketing deviennent obsolètes ou du moins inadaptées. De ce fait, pour avoir plus de visibilité, il vous faudra une stratégie bien définie qui respectera les étapes suivantes :

Construire un capital de confiance

Il est plus intelligent de commencer par rendre de petits services, proposer de petites astuces en tant que fin connaisseur. Créez un blog ou un site dans lequel vous donnez des informations et conseils utiles dans votre domaine d’activité. Pour améliorer la visibilité de votre site internet, susciter l’intérêt de vos cibles potentielles en abordant des sujets qui leur porte à cœur. Faire montre de générosité et de didactique installera un rapport de confiance entre vous et vos clients potentiels.

Ce rapport de confiance facilitera leur adhésion et leur fidélisation. Psychologiquement, les gens se mettent sur la défensive lorsque vous leur proposez ouvertement des biens ou services. Ainsi, la technique consiste à atteindre le maximum de cibles, de les habituer à visiter votre blog avant de leur proposer des produits. Plus important encore, ces produits devront être présentés comme un service que vous leur rendez.

Cibler les réseaux sociaux pertinents

Vous avez une panoplie de réseaux sociaux parmi lesquels vous devez choisir les plus pertinents. Cette pertinence s’apprécie par rapport au contenu de votre business, aux cibles que vous visez, à la stratégie de prestation que vous avez mis sur pied, etc. Faites un travail d’adaptation du contenu de vos publications pour chaque réseau que vous aurez choisi.

Il faudra que chaque cible se sente mise en valeur, ses préoccupations prises en compte. Les attentes et objectifs d’un tel réseau social ne sont pas les mêmes pour un tel autre. Par conséquent, les effets que peuvent avoir une publication sur un réseau bien défini auront tendance à s’estomper sur un autre réseau sans cet effort d’adaptation.