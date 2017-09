Idées de destinations : pourquoi pas les îles africaines ?

Les îles africaines ont réellement de quoi nous fait rêver avec leurs magnifiques plages de sable blanc, leurs cocotiers et leurs récifs coralliens. Du nord au sud jusque dans l’océan Indien, l’Afrique saura vous combler avec ses nombreux bouts de terre émergés. Si vous êtes en quête d’endroits idylliques où passer un séjour de vacances inoubliables, voici quelques idées de destination avec lesquelles vous pourrez préparer votre périple.

Séjour sur l’île de Praslin aux Seychelles

Praslin sort réellement du lot parmi les îles constituant l’archipel des Seychelles. Elle est localisée à une quarantaine de kilomètres au nord-est de l’île de Mahé. C’est une destination idéale pour les vacanciers en quête de détente. Elle dispose d’un littoral orné de plages splendides. La plupart de ces plages ont façonné la renommée de l’archipel. Anse Volbert est l’une d’entre elles. C’est à la fois un village et une plage de 2 kilomètres dotée de sable blanc et d’une eau turquoise.

La très célèbre Vallée de Mai reste également un site naturel incontournable sur Praslin au cours des séjours aux Seychelles. C’est une superbe forêt où vous pourrez trouver le fameux cocotier des mers produisant des fruits insolites appelés « cocos-fesses ». À part ces lieux d’intérêts, la visite d’Anse Lazio est aussi intéressante. Cette plage de rêve vous emmènera dans un univers particulier avec son cadre enchanteur.

L’île de Zanzibar

L’île de Zanzibar est un petit paradis à découvrir en Afrique. Elle est très souvent combinée avec la visite de la Tanzanie, notamment en fin de séjour puisqu’elle est seulement à quelques kilomètres au large de ce pays. L’île Zanzibar évoque le summum des vacances sachant qu’elle dispose d’une atmosphère paisible et reposante. Cette île dispose de plusieurs kilomètres de sable immaculé bordés d’une eau cristalline atteignant les 26 °C.

Les poissons multicolores et les récifs de corail sont à se prêtent à la plongée. Ce sera au nord de l’île que vous retrouverez les plus beaux spots de plongée. Pour ceux qui recherchent l’animation, la côte Est regorge de lieux à l’ambiance festive. Il est également possible de nager avec les dauphins au sud-ouest, notamment du côté de Kizimkazi. Afin de compléter votre séjour, n’hésitez pas à explorer Zanzibar City, la capitale de l’île afin d’admirer la vieille architecture de son fameux quartier Stonetown et y voir de près le quotidien des locaux.

Voyage à l’île Maurice

Au cœur de l’océan Indien, vous pourrez goûter à la douceur de vivre créole. Cap sur l’île Maurice pour profiter du moment. C’est une île très accueillante où la générosité des locaux est impressionnante. Lorsqu’on évoque cette île, on pense immédiatement à ses plages paradisiaques et la multitude d’activités à réaliser. À part ces aspects, l’île Maurice se prête à la découverte culturelle puisque déjà, c’est un carrefour culturel important où les cultures chinoise, indienne, européenne et africaine s’associent.

Disposant de plus de 300 kilomètres de côte, l’île Maurice est une destination de vacances par excellence. Ces plages correspondent à des images carte postale à savoir Trou aux Biches au nord, Belle Mare à l’est et Blue Bay au sud. Dotée d’un fond marin remarquable et d’un récif corallien abondant, elle offre l’opportunité aux vacanciers d’explorer une grande variété de spots de plongée sous-marine. À part cela, les activités à faire à l’intérieur des terres sont variées, notamment la randonnée pédestre dans le sud de l’île qui est encore sauvage, le kitesurf, le stand up paddle ou encore la parachute ascensionnel. Enfin, on ne quitte pas l’île sans avoir goûté à sa succulente gastronomie au cachet unique.