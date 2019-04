Home » Voyage Freelance : comment s’organiser pour les vacances ? Voyage Freelance : comment s’organiser pour les vacances ?

Vous devez vous accorder des moments de répit même si vous travaillez en tant que freelance. Vous pouvez, par exemple, passer vos vacances dans des endroits comme le camping Puy du Fou. Apprenez ci-après comment organiser des séjours inoubliables.

Pour bien se préparer

Pour éviter de faire l’objet d’un Burn-out, un freelance doit se décontracter de temps en temps. Il peut partir en vacances à tout moment étant donné qu’il n’est pas contraint de demander des congés auprès de son employeur. Pourtant, il doit se préparer s’il souhaite que ses déplacements n’influencent pas négativement sur son travail. Il identifie les saisons creuses dans son activité et part durant cette période. Aussi, il économise à l’avance pour profiter pleinement du voyage.

Pour une déconnexion totale

Pour passer des vacances de rêves, mieux vaut se déconnecter totalement. Cependant, informer préalablement ses clients de son absence pour ne pas les choquer est une chose à ne pas oublier. Il est même possible de s’organiser avec eux pour terminer les tâches urgentes avant le départ. Petite astuce : il est astucieux de choisir un endroit de villégiature qui ne dispose pas de Wi-Fi pour ne pas être tentée de consulter intempestivement ses mails.

Pour une déconnexion partielle

Si jamais, le freelance doit encore travailler lors de ses déplacements, il peut amener son ordinateur et son modem. Toutefois, se fixer un planning strict est astucieux pour éviter de gâcher ses vacances, notamment s’il s’agit d’un voyage accompagné. Certaines personnes réservent par exemple leur matinée pour réaliser les missions et rester joignables pour leurs clients. Le plus important est de ne pas oublier d’informer ces derniers sur l’emploi du temps.

Afin d’organiser convenablement ses déplacements, le freelance a besoin de se focaliser sur d’autres détails. Concrètement, il doit chercher un lieu d’hébergement adapté, lister les activités à pratiquer, trouver un moyen de locomotion… Surtout, il faut apporter les accessoires indispensables (maillots de bain, crème solaire, lunettes de soleil…) pour obtenir totale satisfaction.