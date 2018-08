Home » Business Former ses collaborateurs sur la base de leurs compétences humaines, c’est nouveau ! Business Former ses collaborateurs sur la base de leurs compétences humaines, c’est nouveau !

C'est nouveau et c'est pourtant en train de révolutionner le monde de l'entreprise, telle qu'on l'a toujours connue. Avant, les dirigeants ne se basaient que sur ce qui était inscrit sur le CV des postulants pour valider leur candidature à un poste. Dans un CV, ne sont inscrites que les formations telles que les diplômes universitaires, les certifications et les expériences professionnelles antérieures.

Les petites lignes valorisées…

Certains se souviennent peut-être qu'il était monnaie courante, à la fin du CV, de noter les activités extra-professionnelles. Pendant quelques années, cette tendance a disparu, jugée peu professionnelle, justement. Pourtant, ces quelques lignes non-exhaustives de notre personnalité peuvent en dire beaucoup sur nous et notre façon de travailler. L'adhésion à un club d'échecs peut laisser supposer un esprit stratège et réfléchi, de même qu'un grand lecteur peut laisser présumer que le candidat ne fera pas quinze fautes d'orthographe dans un courrier. Le bénévolat dans une association peut révéler une empathie, etc… Il est facile d'imaginer ce que ces compétences pourraient donner dans le cadre professionnel, pour peu que l'on trouve des solutions de formation adaptées !

Partir de l'humain pour gagner en rentabilité :

Plus efficaces, plus motivés, c'est ce qui ressortirait de cette nouvelle façon d'embaucher et des candidats qui seraient retenus sur ces critères. Mais que les entreprises ayant déjà leurs salariés en place se rassurent : il est tout à fait possible de faire émerger les compétences humaines (ou soft skills) de leurs collaborateurs et de leur faire suivre une formation pour le bien de l'entreprise. Que ce soit lors d'un entretien annuel, d'une volonté propre du salarié ou du dirigeant, mettre la bonne personne sur un poste est un gain considérable de temps et d'argent sans compter la plus-value en terme d'efficacité. De quoi faire réfléchir tous les chefs d'entreprise qui cherchent des moyens d'augmenter leur productivité sans, pour cela, passer par la case embauche. Et si la perle rare était déjà dans vos rangs ?