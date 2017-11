Home » Business Formation en alternance à Rennes : pourquoi ne pas opter pour une école de commerce ? Business Formation en alternance à Rennes : pourquoi ne pas opter pour une école de commerce ?

Chaque année, des centaines de jeunes rennais frappent aux portes des écoles de commerce, à recherche d’une formation en alternance. En effet, depuis quelques années déjà, les formations en école de commerce en alternance connaissent un véritable essor. Pourquoi les jeunes sont-ils si séduits par ce type de formation ? Éléments de réponse dans cet article.

Les forces des formations en alternance

Comme partout en France, le domaine de la formation professionnelle rennaise fait face au boom des contrats en alternance. Ces derniers proposent aux jeunes apprenants de continuer à recevoir leurs enseignements théoriques tout en travaillant dans des secteurs tels que le BTP, l’hôtellerie, le web et le hi-tech, la finance ou encore la restauration. Et à la clé, ils perçoivent une rémunération en tant que salariés.

En alternance, il existe deux types de contrats qui permettent de répondre aux besoins du jeune et aux exigences des entreprises. D’un côté il y a les contrats d’apprentissage et de l’autre il y a les contrats de professionnalisation.

Dans une école de commerce Bretagne, il est possible de suivre des formations en BTS Assistant Gestion PME PMI, en BTS Management des Unités Commerciales et en BTS Négociation Relation Client. En suivant une formation commerce à Rennes, le jeune obtient son diplôme au bout de deux ans, mais en parallèle, il bénéficie d’une expérience professionnelle à forte valeur ajoutée.

Le jeune en apprentissage est déjà formé en fonction des exigences du métier et/ou du marché. Les entreprises sont plus enclines à embaucher des jeunes en apprentissages, car ces derniers ont déjà bénéficié d’une formation complète. Par conséquent, l’alternance permet de se faire embaucher plus rapidement.

Des formations innovantes adaptées aux exigences du marché du travail

En 2017, 288.700 jeunes ont décroché des contrats en alternance, soit une hausse de 1,9%, par rapport à 2015. Selon les chiffres officiels, 80% des jeunes en alternance sont embauchés six mois après la fin de leur formation.

Une belle performance qui s’explique par le fait que les formations dispensées sont adaptées aux tendances du marché du travail. Grâce à leur expérience professionnelle et à la qualité de leur formation, les jeunes répondent davantage aux attentes des employeurs.

À titre d’exemple, dans une supérieure de commerce de Rennes il est possible de s’inscrire à une formation en BTS nrc (Négociation et Relation Clients). Cela permet d’être formé en tant que vendeur/manager commercial. Le jeune est formé à l’élaboration de propositions commerciales à la prospection, à la conception des actions de fidélisation, au suivi des tableaux de bord commerciaux et bien plus encore.