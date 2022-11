Fleet management : pourquoi le gestionnaire de flotte ne peut pas s’en passer ?

La réduction des coûts d’exploitation, des temps d’arrêt, l’optimisation des itinéraires…sont autant de responsabilités reposant sur les épaules d’un gestionnaire de flotte. En pratique, un nombre incalculable de tâches sont effectuées au quotidien par ce responsable.

Logiciel fleet management : un outil indispensable

Dans le domaine du transport et de la logistique, la gestion et l’optimisation de la flotte est d’une importance capitale. Pour l’entreprise, le parc auto est une ressource comme une autre, il ne faut pas la gaspiller. Un logiciel de fleet management va au-delà de la gestion des mouvements des véhicules de l’entreprise. Il s’agit d’un outil de suivi, de contrôle et de surveillance à part entière. Par extension, le logiciel de fleet management est également l’outil essentiel pour gérer les conducteurs.

De fil en aiguille, le logiciel de fleet management permet de de suivre, gérer et optimiser la performance de la flotte et des conducteurs. Le suivi des kilomètres effectués, de la consommation de carburant, du comportement du conducteur…de tous les événements survenant en cours de route permet de réduire les coûts d’exploitation et les temps d’immobilisation et d’arrêt, optimiser l’utilisation des actifs, etc. L’utilisation d’un logiciel de fleet management est un impératif.

Le logiciel de fleet management et la solution de télématique permettent de faire le suivi en temps réel de toutes les opérations de transport et de livraison en cours en temps réel. Grâce aux données accessibles grâce à l’utilisation des traceurs GPS et les solutions d’enregistrement de position, il est possible pour le gestionnaire de savoir à un instant t où le véhicule de transport ou de livraison et son conducteur.

Un outil de prise de décision stratégique

Le logiciel de fleet management est également un outil d’anticipation. L’immobilisation pour réparations d’un véhicule est une perte pour l’entreprise. Grâce à un logiciel de fleet management, même si cette immobilisation n’est pas totalement évitable, sa durée peut être réduite. Grâce aux données fiables et précises recueillies et traitées avec la solution de gestion de flotte, le gestionnaire est à même de prendre des décisions stratégiques avec plus de pertinence.

Un moyen de communication entre le gestionnaire et les conducteurs

Un détail qu’on oublie souvent, les solutions de fleet management sont également des outils de communication entre le gestionnaire de flotte et les conducteurs. Il est vrai qu’il y a un côté surveillance, mais le logiciel de fleet management permet également au gestionnaire d’indiquer les meilleurs itinéraires à suivre aux conducteurs, leur signaler les temps d’arrêt inutiles et anormaux. C’est un vrai outil de guidage en temps réel.

Le logiciel de fleet management et la sécurité

Le logiciel de fleet management doit également assurer une autre fonction, celle de la sécurité des conducteurs et des véhicules de l’entreprise. En permettant aux conducteurs de se conformer aux horaires de service, le logiciel limite les endormissements au volant. Par ailleurs, en cas de vol, il est plus facile de suivre les traces des véhicules.