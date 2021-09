Home » Actu Faire son huile à barbe maison ? Actu Faire son huile à barbe maison ?

Prendre soin de votre barbeest d’une importance primordiale ! Comme les cheveux, la barbe est sensible à la pollution, au lavage agressif ou au brossage trop intense. Il peutendommager, perdre de la douceur et de la brillance, et même se détériorer visiblement. Par conséquent, pour vous, messieurs, parfois vous devez prendre un simple geste de beauté :huile de barbe bio et maison !

Comme ils sont rarement servis mieux que par nature (et par elle-même 😉), aujourd’hui nous vous proposons une recette simple et naturelle pour prendre soin de votre barbe avec des huiles essentielles et végétales. Allons pour une barbe douce, forte et saine !

Lire également : Quand et comment résilier une assurance habitation ?

Huile de barbe : votre recette pour adoucir et faire pousser la barbe

Mélanger dans un flacon :

10 ml d’ huile de ricin bio 10 ml d’avocat huile végétale bio 5 gouttes essentielles



Atlas huile de cèdre 5 gouttes huile

Lire également : Calcul de l'espace de vie d'une maison ?

essentielle d’ arbre à thé

biologique 2 gouttes huile essentielle dementhe poivrée biologique (en option un soupçon de fraîcheur à la menthe)

Prenez une noisette du mélange que vous frottez entre vos paumes. Ensuite, lubrifiez-le sur la barbe et soulignez les zones les plus denses de cheveux.

Aucun rinçage nécessaire ! Il suffit de pénétrer le mélange bien dans les cheveux et la peau.

Vous pouvez intégrer cette recette dans votre routine beauté en l’utilisant à volonté : chaque jour lorsque votre barbe est touffue et un peu sèche, quelle que soit la taille, ou même après le rasage si vous n’aimez pas le style barbe de 3 jours.

Quels ingrédients pour votre huile de barbe maison ?

Huile de ricin pour la croissance des poils

huile de ricinL’ n’est plus présente quand il s’agit de soins capillaires. Il aide leCheveux, poussent plus vite et en meilleure forme, grâce à sa richesse en ingrédients actifs. Eh bien, imaginez que ce qu’il fait pour les cheveux, Castor fait aussi pour les cheveux de la barbe !

Avec sa texture visqueuse et pénétrante, l’huile de ricin hydrate les cheveux pour les nourrir en profondeur . Ainsi, les cheveux seront avec des nutriments qui aident à croître sans perdre leur éclat et leur force.

Avocat pour une peau douce et nourrie

La base d’une belle barbe est d’avoir une peau saine en dessous. Cependant, ce n’est pas une petite affaire si toute cette peau est couverte d’un nuage de brosses ! Il est difficile de voir l’état de votre peau sous la barbe, et assurez-vous qu’elle est bien nourrie ethydratée.

Par conséquent, l’huile d’avocat sera sans danger pour vous dans cette recette maison : elle pénètre dans la peau pour l’hydrater et renforcer la barrière cutanée. Sur cefaçon que votre peau conserve sa douceur ! Laissez les petites cicatrices ou écaillage qui peuvent être vus dans la santé de votre barbe à la fin.

Grâce à son pouvoir hydratant , l’huile d’avocat va également nourrir profondément les cheveux et les rendre beaucoup plus doux au toucher.

Besoin

Avocat – Huile végétale bio

L’huile de référence pour la peau fatiguée et nourrit profondément les cheveux. Riche en acides gras et en vitamines, c’est l’huile parfaite pour revitaliser la peau fatiguée et la réhydrater en profondeur. Laisser un bain d’huile sur vos cheveux une fois par semaine, leur donne de la force et de la brillance. Fabriqué en France. > J’achète

Le cèdre de l’Atlas : masculin et réparateur

Si nous parlons de soins de la barbe, nous apprécions une odeur légèrement chaude, mais pas trop forte. L’huile essentielle de Cedar Atlas est donc très intéressante. merciSon parfum boisé et léger, il sentira la barbe lors de l’application de l’huile, sans vous étouffer sous une odeur trop lourde et lourde toute la journée.

Atlas Cedar est utilisé non seulement pour son odeur dans cette recette. C’est principalement grâce à ses propriétés antipelliculaires et antiseptiques que cette huile essentielle trouve sa place dans votre soin de barbe bio ! Nettoyer, il éliminera les parasites qui peuvent se développer camouflés sur la peau sous votre barbe. Ainsi, vous trouverez une barbe et une peau saine et nettoyée.

L’ étoile contre les imperfections : TeeTree

Voici aussi une huile bien connue dans les soins de la peau ! L’huile essentielle de Tea Tree est sans précédent pour lutter contre les imperfections cutanées, que ce soit l’acné, les points noirs ou les peaux grasses. Ainsi, l’arbre à thé nettoie la peau, de sorte que les cheveux deviennent sains. L’arbre à thé aidera également à rendre votreLa barbe redonne brillance , exempte de toute imperfection !

Nécessaire

Tea Tree – Huile essentielle organique

L’arbre à thé a un fort effet anti-inflammatoire. Il aide les boutons secs et aide dans le traitement des problèmes de peau. Ses propriétés antiseptiques naturelles sont parmi les plus fortes connues à ce jour. Fabriqué en France. > J’achète

Le peu de fraîcheur « plus » : menthe poivrée

Utilisez avec parcimonie, l’huile essentielle de menthe poivrée apporte son parfum de menthol très frais à votre huile de barbe maison. Et grâce à la présence naturelle de menthol dans cette huile essentielle, votre peau bénéficie d’un moment de fraîcheur revigorante . Pour votre peau, qui ne perçoit jamais la brise, c’est une bonne surprise !

Besoin

de Menthe poivrée – huile essentielle bio L’huile essentielle de menthe poivrée est largement utilisée dans les industries alimentaires et pharmaceutiques comme un arôme naturel. Mentha Piperita est la menthe parfumée de tous les existants. Quelques gouttes suffiront pour donner une touche de fraîcheur à toutes sortes de préparations culinaires. Fabriqué en France. > J’achète

Baume ou huile de barbe ?

Certaines personnes préfèrent la texture d’un baume à barbe au lieu d’ une huile de barbe. Si c’est le cas, échangez de l’huile d’avocat contre du beurre de karité , jusqu’à 30 g dans votre recette. Faites-le solidifier dans le réfrigérateur, et vous êtes ici avec un baume à barbe naturel et efficace !

Vous avez besoin de

Cosmos Certifié Beurre de Karité Bio – 80 g

Mearome Beurre de Karité est certifié Bio par Cosmos. Purs et sans additifs, nourrit et hydrate la peau sèche et les cheveux.Fabriqué en France

J’achète Nos conseils pour une barbe brillante

Prendre soin de votre barbe est un art ! Pour vous aider à vous y trouver et à choisir les gestes qui vous conviennent, nous avons déménagé le ciel et la terre pour vous donner les meilleurs conseils pour une santé involle barbe :

Dans la douche, n’oubliez pas de shampooing votre barbe de temps en temps . Quant à vos cheveux, il lui fera le plus grand bien !

. Quant à vos cheveux, il lui fera le plus grand bien ! Un gommage de temps en temps, ça ne fait pas mal. Bien au contraire ! Votre peau sera plus saine , donc votre barbe sera plus rapide et plus saine.

, donc votre barbe sera plus rapide et plus saine. Pensez à brosser ou à peigner régulièrement votre barbe . Cela l’efface de la poussière et d’autres petits invités surprise qui peuvent le coloniser ! Pour ce faire, choisissez une brosse faite de poils de sanglier ou un trèspeigne en bois raffiné.

. Cela l’efface de la poussière et d’autres petits invités surprise qui peuvent le coloniser ! Pour ce faire, choisissez une brosse faite de poils de sanglier ou un trèspeigne en bois raffiné. Évitez les produits cosmétiques chimiques ou synthétiques qui pourraient irriter votre peau et ternir votre belle barbe.

qui pourraient irriter votre peau et ternir votre belle barbe. Trouver un bon coiffeur est important : de temps en temps, la transition dans les mains expérimentées d’un professionnel peut donner à votre barbe toute son brillance.Fatigué ! C’est aussi un bon moment pour vous-même et un excellent moyen de recueillir des conseils spécifiquement pour votre cas 🙂

Et vous, quelles sont vos astuces pour garder une barbe saine et soyeuse ?

Besoin

Nutri Barbe – Barbe Croissance Accelerator

Nutribeard est un complexe de 12 ingrédients soigneusement sélectionnés pour leur effet sur la croissance de la barbe et les soins . Riche en kératine, vitamines, minéraux et plantes, ce complément alimentaire est idéal pour une barbe saine.Boîte à pilules avec 90 capsules. asticoten France

Pour prendre soin de votre barbe, il existe aujourd’hui des centaines de produits sur le marché et vous ne savez pas toujours où donner de la tête. Ne vous inquiétez pas, vous allez découvrir comment choisir vos baumes à barbe et comment les utiliser pour que votre barbe soit éclatante et qu’elle pousse correctement. Pour qu’elle soit belle, il est important de choisir des baumes naturels à base d’huile essentielle par exemple. Appliquer votre baume deviendra alors votre routine plaisir du quotidien.

Des accessoires pour entretenir votre barbe

Pour que votre barbe se révèle, vous aurez besoin d’un baume qui sera parfait pour entretenir votre barbe. En effet, il est toujours conseillé de vous tourner vers des baumes ou des huiles d’origine naturelle. En vous procurant des accessoires de qualité pour votre barbe, vous pourrez respecter au mieux votre peau et votre barbe. Même s’il est possible de faire soi-même son huile pour la barbe, faire appel à des marques spécialisées sera à coup sûr un gage de qualité et vous pourrez être sûr quant à la qualité des produits proposés. Si vous avez des problèmes de peau ou que votre peau est sensible, appliquez un baume plusieurs fois par semaine va vous aider à garder votre peau saine.