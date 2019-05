Home » Maison Faire réparer votre électroménager chez vous, c’est économique ! Maison Faire réparer votre électroménager chez vous, c’est économique !

Économiser de l’argent, reste la priorité d’un grand nombre de personnes. Pour gagner quelques euros, il existe une solution : faire réparer vos appareils électroménagers à domicile. Cela permet de ne pas impacter de manière trop conséquente votre budget, puisque faire réparer votre machine à laver, votre four et autres, vous coûtera beaucoup moins cher que d’acheter un nouvel équipement. Cette alternative commence à avoir le vent en poupe, et lorsqu’on voit les prix des extensions de garantie et des services Après-Vente, il ne faut pas s’en étonner.

Votre smartphone permet d’établir un diagnostic

Il y a quelque temps, un technicien facturait deux visites pour intervenir. En effet, la première était nécessaire pour effectuer un diagnostic, et la deuxième, pour réaliser les réparations. Aujourd’hui, avec l’aide d’un smartphone, et grâce au visio-diagnostic, il n’y a besoin que d’un seul déplacement, ce qui vous fera économiser quelques euros supplémentaires. Avec cette solution, vous serez directement en contact avec un professionnel.

En fonction de ce qu’il aperçoit, il pourra réaliser les réparations sur votre électroménager. Il interviendra à votre domicile pour changer la ou les pièces défectueuses, et en un tour de main, votre appareil retrouvera une nouvelle vie. Qu’il s’agisse de votre sèche-linge, lave-linge, réfrigérateur, cuisinière et autres, l’expert sera en mesure d’intervenir. Cela vous fera gagner un temps considérable, mais surtout, une sacrée somme d’argent. Les prix pratiqués sont très attractifs, alors il serait dommage de ne pas en profiter.

Des économies à la clé

Grâce à cette solution innovante, vous bénéficierez de nombreux avantages, notamment de forfaits tout compris à 89 €. Dans ce prix, figure le visio-diagnostic, la garantie de 3 mois, le déplacement du technicien et la main d’œuvre. Vous serez sûr de ne pas vous ruiner, ce qui reste un avantage certain, n’est-ce pas ? Cependant, cette offre reste réservée aux appareils de moins de 5 ans. Pour les modèles antérieurs, les experts en réparation vous fourniront un devis.

Alors de nos jours, tous vos appareils peuvent jouir d’une seconde chance, et ne pas finir rapidement à la déchetterie. Cela évite la surconsommation, alors il est grand temps de changer vos habitudes, et de protéger notre porte-monnaie, mais aussi notre Planète.