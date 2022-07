Est-il toujours obligatoire de faire un test Covid pour partir au USA ?

Lorsque vous désirez passer des vacances intéressantes, les États-Unis d'Amérique constituent une excellente destination. Ainsi, il est important de disposer de certains documents. Parmi ces pièces, vous pouvez distinguer le test COVID. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'obligation de faire un test COVID avant de partir aux USA.

Test COVID : est-elle obligatoire pour entrer aux USA ?

Le test COVID est une opération qui permet de savoir si vous êtes infectés par le coronavirus SARS-COV-2. Ainsi, il faut savoir qu'il est obligatoire de le faire lorsque vous venez aux USA. En effet, le pays est récemment frappé à nouveau par une crise épidémique liée à l'Omicron. Cependant, il y a plus de 100.000 nouveaux cas de COVID positifs qui ont été dernièrement détectés en Outre-Atlantique.

De plus, il y a près de 300 décès dus au coronavirus qui ont été enregistrés dans le pays. Lorsque vous avez plus de 18 ans et que vous désirez entrer aux États-Unis, vous devez alors prouver que vous avez été vaccinés. Dans le cas contraire, vous serez obligés d'accepter une vaccination sur deux doses. Ainsi, il faut dire que tous les vaccins approuvés par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sont acceptés.

Toutefois, sachez qu'il y a certains voyageurs qui ne sont pas obligés de faire cette vaccination. Il s'agit de ceux qui ont à leur disposition une contre-indication médicale vérifiée. D'autre part, vous êtes dispensés du test COVID si vous avez à votre disposition le résultat d'un test PCR négatif de moins 90 jours. Ce résultat doit être accompagné d'une lettre d'autorisation établie par un professionnel de santé.

Cela atteste que vous êtes en bon état de santé. Toutefois, il faut savoir que le port de masque n'est vraiment plus nécessaire pour voyager dans un bus, un avion ou autres. Par contre, l’ESTA USA est toujours obligatoire en plus d’un test Covid. Il faut également donner votre contact et adresse électronique avant de démarrer. C'est une exigence qui permet de vous suivre à tout moment.

Est-ce obligatoire d'avoir la quarantaine quand on arrive aux USA ?

Lorsque vous n'avez pas fait un vaccin avant de partir aux Etats Unis, vous n'êtes pas obligés d'être placé en quarantaine. Cependant, il est important que vous respectiez les règles de santé publique exigées aux USA. Cela est vraiment important quand vous êtes autorisés dans le pays sans vaccination. D'autre part, sachez que vous pouvez entrer aux États-Unis sans être vacciné. C'est possible si vous êtes venus participer à des essais cliniques liés au vaccin du COVID.

Si vous voyagez pour des raisons d'urgence humanitaire, vous êtes aussi exempts de la vaccination contre le COVID. Toutefois, il faudra suivre une période de 7 jours d'auto-isolation. Ensuite, vous devez faire un test COVID 3 à 5 jours suite à votre descente aux États-Unis. Pour toutes personnes ayant été vaccinées avant de partir aux USA, vous pouvez avoir votre attestation de vaccination en vous rendant sur le site AMELI.

Les USA constituent une bonne destination pour profiter de vos vacances. Avant d'y aller, vous devez obligatoirement passer un test COVID et disposer d'un VISA.