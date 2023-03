Ecigplanete : conseils pour bien commencer avec la cigarette électronique

Passer de la cigarette à la cigarette électronique n’est-il pas évident pour vous ? C’est tout à fait normal vu tous les types de cigarettes électroniques et les e-liquides existants actuellement. Dans cet article, on vous montre quel e-liquide et cigarette électronique choisir ainsi que les étapes pour arrêter la cigarette avec l’e-cig.

Commencer par du e-liquide nicotiné

Le premier conseil qu’il faut retenir est d’éviter le vapotage si vous n’êtes pas fumeur. Ensuite, les cigarettes électroniques, comme vous pouvez en voir sur Ecigplanete, sont destinées au sevrage tabagique. Le plaisir de vapoter est néanmoins un bonus non négligeable apporté par l’e-cig et les e-liquides.

Pour que votre passage de la cigarette à fumer au vapotage se fasse sans accrocs, privilégiez surtout les e-liquides nicotinés. Le fumeur a besoin d’une certaine dose de nicotine quotidienne, la cigarette électronique est à même d’apporter cette quantité de nicotine sans les 7 000 substances toxiques présentes dans la fumée de la cigarette traditionnelle.

Prendre le raccourci des packs découverte

Ce type de packs d’e-liquide et d’e-cigarette pour débutants est parfait pour commencer. Dedans, vous avez une e-cigarette standard et plusieurs flacons d’e-liquide parmi lesquels vous allez sûrement découvrir un ou deux qui correspondent à votre profil de fumeur et à vos goûts.

Les e-liquides peuvent reproduire quasiment les mêmes saveurs et les mêmes arômes que les cigarettes que vous avez l’habitude de fumer. Mais cette reproduction n’est pas toujours très fidèle, voilà pourquoi, il peut être nécessaire d’essayer plusieurs nuances avant de trouver la meilleure pour vous.

Le choix du matériel est également crucial pour le vapotage. Les clearomiseurs standards permettent de vapoter à peu près avec tous les types d’e-liquides conseillés aux débutants. Les vapes subohms sont pour ceux qui veulent faire de la vapeur. Des e-cig plus ou moins techniques sont dédiées aux vapoteurs intermédiaires et experts.

Bien doser la nicotine de son e-liquide

Il faut insister sur l’importance de la nicotine dans le sevrage tabagique via la cigarette électronique. Le taux de nicotine doit être adapté à l’habitude du fumeur. Selon le nombre de cigarettes que vous fumiez par jour, vous pouvez trouver sur Ecigplanete le taux par mg/l de nicotine équivalent qu’il vous faut pour compenser.

Si vous avez déjà essayé les patchs, le principe reste le même avec l’e-liquide de la cigarette électronique. La vapeur créée en vapotant est 95% moins nocive que la fumée de cigarette. En quelque sorte, la cigarette électronique et l’e-liquide sont juste en quelque sorte les moyens efficaces et sans danger incontournables pour apporter de la nicotine au corps. Notez que la cigarette est 2 fois plus efficace que les patchs.

Réduire progressivement la nicotine

La cigarette électronique ne fait pas tout, elle rend plus facile le sevrage tabagique. Pour arrêter complètement de fumer, il faut parvenir à s’accommoder avec les e-liquides sans nicotine. Et pour arriver à ce résultat, il faut nécessairement diminuer petit à petit le taux de nicotine contenue dans vos e-liquides.

Vous pouvez trouver sur Ecigplanete des e-liquides aux dosages différents. Vous pouvez également commander votre base (PG/VG), du sel de nicotine, des arômes et fabriquer vous-même votre e-liquide quand vous aurez appris à connaître l’e-liquide le plus adapté à vos préférences et votre habitude.