E-liquidz : Tout savoir sur ce spécialiste de la vente d’e-liquides dans l’Hexagone

Depuis plus de 11 ans, e-liquidz se place en tant que référence majeure dans l'univers de la vape en France. Cette entreprise locale propose une large gamme d'e-liquides de qualité à des prix compétitifs.

Un acteur incontournable du marché de l'e-liquide

Créée en 2012, e-liquidz est aujourd'hui devenue le leader français de la vente d'e-liquides. Composée d'une équipe dévouée de 15 personnes, cette entreprise se démarque par sa philosophie unique. Celle-ci consiste à proposer des produits de qualité à des prix justes, sans maximiser les bénéfices. Ce modèle commercial, axé sur l'équité et le respect des consommateurs, a permis de séduire plus de 1 650 000 vapoteurs dans l'Hexagone. L'année 2023 a été un moment marquant pour la société. Avec plus de 32 millions d'articles expédiés, elle a démontré ses capacités à répondre aux besoins d'un marché en pleine expansion. Par ailleurs, elle dispose d'un stock de plus de 2 millions de flacons qui permet de maintenir une disponibilité constante de ses produits.

Une gamme étendue de produits de qualité répondant aux besoins de tous les vapoteurs

Collaborant avec les meilleurs laboratoires, e-liquidz propose un assortiment varié de plus de 1200 arômes d'e-liquides. Que vous soyez débutant ou vapoteur expérimenté, cette entreprise a de quoi satisfaire vos besoins avec des goûts fruités, mentholés, gourmands ou classiques. Parmi ses produits phares figurent des best-sellers comme la menthe polaire, ainsi que des créations plus audacieuses comme la Re-animator. Par ailleurs, cette boutique en ligne propose des packs personnalisables qui vous permettent de composer un assortiment à votre convenance. Vendus à des tarifs réduits, ces derniers vous permettent de profiter d'offres promotionnelles exclusives. 

En outre, e-liquidz met à votre disposition une gamme complète d'accessoires pour e-cigarette tels que les box & mods, les batteries, les atomiseurs, les clearomiseurs, les mèches et les résistances. Elle distribue également des kits complets issus des marques connues comme Kanger, Eleaf ou encore JoyeTech. Ces derniers comprennent un filtre, un câble USB-C et mode d’emploi.

Pour diversifer sa collection, cette société commercialise une sélection de produits à base de CBD comprenant des fleurs, des résines et des huiles. D'autres accessoires tels que des grinders, des briquets fantaisie, des cendriers, du papier à rouler et des plateaux sont aussi mis en vente.

Un engagement fort et un service au rendez-vous

E-liquidz se donne pour mission de faciliter l'accès à la vape de qualité. Grâce à une chaîne de distribution raccourcie, cette entreprise est en mesure de proposer des prix abordables tout en garantissant une qualité irréprochable. Elle assure une traçabilité intégrale de ses produits et répond aux normes strictes du marché. De plus, tous les conditionnements sont réalisés en France pour favoriser une démarche de proximité. Elle effectue également une livraison gratuite, sous certaines conditions, aussi bien sur le territoire français que dans d'autres pays tels que la Belgique, l'Allemagne et les DOM-TOM.

Dévoué et réactif, son service client veille à ce que l'expérience d'achat en ligne soit rapide et agréable. Grâce à une interface utilisateur intuitive et à un processus de commande simplifié, vous pouvez facilement parcourir le site et effectuer vos achats en toute sérénité.