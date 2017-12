Home » Voyage Découvrir le littoral de la Normandie au printemps Voyage Découvrir le littoral de la Normandie au printemps

Chaque année, de nombreux vacanciers décident d’aller en Normandie. Située au bord de la Manche, entre la Bretagne et les Hauts de France, c’est une région aux charmes incontestables. Ses belles étendues de plage font le bonheur de ses habitants ainsi que des visiteurs. Le long du littoral, vous découvrirez des lieux d’exception et vous ne regretterez pas votre décision.

Un climat propice dès le printemps

Visiter la Normandie au printemps est tout à fait possible. D’abord, la saison offre déjà de très beaux rayons de soleil. Pour tous ceux qui aiment profiter des plages loin de l’afflux des touristes et respirer les embruns de la saison, le printemps est le moment idéal. Certains campings de Normandie proposent des locations de mobile home dès le mois d’avril. Vous pourrez ainsi goûter au confort des hébergements ainsi que des installations de loisir comme les piscines couvertes.

Des plages chargées d’histoire

En Normandie, il y a d’abord les souvenirs de l’histoire. Des falaises d’Etretat sur la côte d’Albâtre, au mont Saint Michel à la pointe de la Manche, tous deux classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous trouverez des sites plus remarquables les uns que les autres. De Cherbourg à Dieppe en passant par le Havre, Deauville, Trouville, Honfleur, vous découvrirez également les lieux du débarquement du 6 juin 1944.

Des activités pour les petits et les grands

Le long de la côte normande, il existe de nombreuses activités de plein air à essayer dès le printemps. Vous pourrez pratiquer votre sport favori sur la plage (course à pied, foot, volleyball…) et vous aérer les poumons. Mais vous pourrez découvrir d’autres loisirs à essayer en famille, entre amis ou en couple comme le char à voile, le cerf volant, le canoé de mer, le paddle. Vous pourrez profiter de la saison pour vous inscrire dans un club nautique et apprendre les rudiments de la voile sur un dériveur.