CSE : Le meilleur outil de gestion des avantages sociaux des salariés

Le pilotage des avantages sociaux des salariés est un ensemble de tâches complexes et chronophages qui incombent au CSE, en plus des responsabilités professionnelles. Il est désormais possible de gérer les avantages salariés d'un CSE avec Leeto. Cette solution est pratique et simple.

Avantages sociaux des salariés : définition et fonctionnement

Les avantages sociaux des salariés constituent une forme de rémunération alternative et complémentaire à la rémunération de base. Les avantages des salariés sont établis et gérés par le Comité Social et Économique (CSE), l’entité qui représente le personnel. Le dispositif vise à accroitre le bien-être des salariés, améliorer leurs conditions de vie et, ainsi, optimiser leur motivation.

Le système des avantages sociaux est généralement mis en place au sein des entreprises de 11 salariés et plus, disposant d’un CSE. Toutefois, la pratique se répand de plus en plus au niveau des TPE de moins de 10 salariés. Pour le cas des structures de petite envergure, les avantages sociaux des salariés sont gérés par les dirigeants.

Les avantages sociaux des salariés sont financés via un budget dédié aux ASC (Activités Sociales et Culturelles) octroyé par les dirigeants de l’entreprise.

On distingue différents types d’avantages sociaux, dont :

les activités sportives (hors achat de matériel sportif)

les activités culturelles : danse, musique, peinture, arts plastiques, ...

les événements culturels : concerts, cinéma, théâtre, festivals, les abonnements à des plateformes culturelles (Canal +, Netflix, Spotify, ...),

les voyages : billets avion, train, location voiture, hébergement touristique, ...

les réductions tarifaires auprès d’enseignes spécifiques ou de plusieurs enseignes

les chèques cadeaux à l’occasion d’un ou de plusieurs événements spécifiques au cours de l’année (Noël, fête des pères, fête des mères, ...).

Le montant précis des subventions est défini pour chaque salarié selon la totalité du budget alloué, le nombre de salarié et le taux de participation.

La meilleure solution pour piloter les avantages sociaux des salariés

Le CSE doit assurer diverses tâches nécessitant une grande disponibilité en plus d’une organisation rigoureuse. Les représentants du personnel se chargent notamment de la gestion du budget ASC, l’identification des besoins et des préférences de chaque bénéficiaire, la redistribution budget ASC en subventions sociales, culturelles , sportives, chèque vacances, carte cadeaux auprès de plusieurs enseignes ou spécialisées offres négociées, , la répartition des subventions entre les salariés et le remboursement des activités.

Leeto fournit une solution numérique innovante dédiée au pilotage des avantages sociaux des salariés. La plateforme intègre notamment plusieurs fonctions pratiques et automatisées comme :

la gestion du budget ASC : classification des dépenses et des justificatifs rattachés à chaque transaction, import de l’historique des transactions, simplification de la comptabilité, ...

la gestion du remboursement sur facture : validation des factures et remboursement sur le compte du salarié concerné,

la billetterie instantanée : achat billets de cinéma, parc d’attraction, théâtre, ... . Les tickets sont disponibles dans l’immédiat,

le catalogue des réductions : accessibles en ligne. Chaque salarié n’a qu’à se connecter pour choisir une offre,

la gestion des cartes cadeaux multi enseignes.

Les fonctionnalités font gagner un temps précieux aux CSE et optimise l’accès des bénéficiaires aux différentes offres et activités proposées. En outre, la solution permet de personnaliser au mieux les avantages sociaux des salariés. Chaque bénéficiaire peut choisir l’offre qui l’intéresse, au moment voulu. De plus, l’interface est intuitif, facile à prendre en main.