Portage salarial vs Couveuse : Quelles différences

Le portage salarial et la couveuse d'entreprise sont deux options pour les travailleurs indépendants qui souhaitent exercer leur activité professionnelle de manière autonome. Le portage salarial est une solution qui permet au travailleur indépendant de bénéficier des avantages d'un statut salarié tout en conservant son indépendance. La couveuse d'entreprise, quant à elle, est une structure qui aide les entrepreneurs à tester leur projet avant de se lancer officiellement. Les principales différences entre le portage et la couveuse résident dans le statut juridique, la gestion administrative et la durée de l'accompagnement. Pour choisir entre les deux options, pensez à bien prendre en compte les besoins et objectifs de chacun.

Le portage salarial : principes et définition

En optant pour cette solution innovante et souple, les consultants peuvent ainsi se concentrer sur leur métier sans avoir à s'occuper des tâches administratives fastidieuses liées à leur activité. Ils bénéficient aussi d'une protection sociale complète (assurance chômage, retraite...) ainsi que d'une couverture responsabilité civile professionnelle.

Il faut bien noter que tous les profils ne sont pas compatibles avec ce type de dispositif où l'on reste entre deux eaux. Les experts doivent être autonomes dans leurs missions tandis qu'ils suivent certaines règles imposées par l'organisme qui encadre leur travail.

Il existe plusieurs critères importants pour choisir son entreprise de portage : ses tarifs pratiqués, la qualité du suivi administratif proposé, la disponibilité et la qualité des services proposés, notamment grâce aux outils numériques mis à disposition pour faciliter toute démarche ou formalité administrative...

La couveuse d'entreprise : définition et fonctionnement

En parallèle, la couveuse d'entreprise est un dispositif qui propose un accompagnement et une mise en situation professionnelle aux porteurs de projet. Elle leur permet de tester leur idée avant de se lancer véritablement dans la création d'une entreprise. Cette solution innovante s'apparente à une sorte d'incubateur mais en moins abouti.

Concrètement, les entrepreneurs sélectionnés par la couveuse vont bénéficier d'un statut particulier durant cette phase transitoire. Ils vont être conventionnés avec la structure organisatrice et seront rémunérés sous forme « d'allocations », comme des salaires fictifs. En contrepartie, ils devront respecter certaines règles imposées pour protéger leurs projets : suivre des formations spécifiques proposées tout au long du parcours pour mieux connaître le marché, réaliser un business plan cohérent ou encore effectuer toutes les démarches administratives nécessaires pour concrétiser leur projet. Leur avenir dépendra ensuite des résultats obtenus lors de ce test sur le terrain.

La couveuse est souvent recommandée pour ceux qui n'ont pas bien identifié les besoins précis liés à leur activité ou qui ont besoin d'un temps d'apprentissage plus important avant de créer leur société. Le dispositif peut être utile aussi si vous ne disposez pas du financement nécessaire au développement initial de votre entreprise.

Vous devez sélectionner entre ces deux solutions celle qui convient le mieux selon votre situation personnelle.

Il faut noter que la couveuse est un dispositif plus encadré, qui offre une formation concrète et spécifique sur les besoins de chaque entrepreneur individuellement. C'est une solution adaptée pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat sans savoir par où commencer ou comment s'y prendre. Elle permet à chacun de pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et complet pendant plusieurs mois.

En revanche, vous devez souligner que le portage salarial convient mieux aux professionnels indépendants déjà aguerris dans leur domaine d'activité et ayant besoin d'une liberté accrue ainsi que d'une grande autonomie pour exercer pleinement leur métier. Ils peuvent aussi avoir des exigences particulières en termes de rémunération qui ne seraient pas compatibles avec le statut proposé par la couveuse. Ces différenciations expliquent donc pourquoi ces deux solutions sont non seulement différentes mais répondent aussi à différents profils professionnels selon leurs aspirations et ambitions personnelles.

Portage salarial vs couveuse : quelles différences

En termes de gestion administrative, on note aussi des différences importantes entre le portage salarial et la couveuse. Effectivement, dans le cadre du premier dispositif, les formalités administratives telles que la facturation clients ou encore le recouvrement de créances sont prises en charge par la société de portage. Les freelances n'ont ainsi pas à se soucier des tâches administratives fastidieuses qui peuvent parfois être un frein à leur activité.

De l'autre côté, les entrepreneurs en couveuse doivent gérer eux-mêmes toutes ces démarches comme s'ils étaient déjà chefs d'entreprise. Cela peut nécessiter beaucoup plus de temps et d'énergie pour une personne qui souhaite simplement tester son idée avant de créer sa propre entreprise.

Au niveau financier, pensez à bien noter que dans le cas du portage salarial, les professionnels indépendants obtiennent une rémunération nette (après déduction des cotisations sociales et fiscales) sur leur chiffre d'affaires généré auprès de leurs clients tandis qu'en couveuse, ils reçoivent une « allocation » sous forme salariale fictive sans lien direct avec leur activité réelle.

Sur ce point précisément donc, il y a deux statuts différents au sein même du dispositif : celui qui permet aux auto-entrepreneurs ayant opté pour cette solution test avant création (en général moins avancés dans leur projet) d'avoir une source financière régulière durant toute la période test ; puis celui qui offre un vrai statut salarié professionnel avec tous ses avantages mais aussi ses contraintes, et qui est souvent recommandé pour les professionnels ayant déjà une clientèle bien établie.

On peut noter que le portage salarial est plutôt conseillé aux professions intellectuelles comme les consultants indépendants, formateurs ou experts en IT. La couveuse quant à elle s'adresse davantage aux futurs entrepreneurs cherchant un accompagnement global dans la préparation de leur projet d'entreprise. Chacune des deux solutions présente des avantages et inconvénients qu'il faut bien comprendre avant de faire son choix définitif.

Il faut donc se poser les bonnes questions : suis-je prêt à me lancer dans l'aventure entrepreneuriale sans être sûr du succès ? Ai-je besoin d'un accompagnement professionnel personnalisé pour m'aider à formaliser mon idée ? Ai-je besoin de temps pour tester plusieurs activités ? Autant d'éléments qui permettront de déterminer si vous êtes plus proche du statut proposé par la couveuse ou si vous pouvez opter dès maintenant pour celui du portage salarial. Il est capital aussi d'étudier toutes les offres disponibles sur le marché afin de choisir celle qui correspondra parfaitement à vos besoins ainsi qu'à votre profil professionnel.

En termes de risques financiers, il faut noter que le portage salarial offre une sécurité supplémentaire. Effectivement, en cas d'impayés ou de difficultés financières avec un client, la société de portage prendra en charge les poursuites judiciaires éventuelles, tandis qu'en couveuse, ce risque sera supporté par le freelance lui-même.

Une autre différence entre les deux dispositifs concerne la durée du contrat. Dans le cadre du portage salarial, il n'y a pas de durée limite pour l'exercice des missions confiées, alors qu'en couveuse, cette période test ne peut excéder 18 mois.

Un dernier point à considérer dans votre choix entre ces deux solutions est celui des frais facturés. Le coût d'une participation à une couveuse oscille généralement autour de 5% du CA mensuel (hors charges), alors que les frais liés au portage salarial peuvent varier selon la société et sa grille tarifaire propre.

Pour résumer, si vous êtes plutôt attiré par l'aventure entrepreneuriale mais avez encore besoin d'un accompagnement professionnel personnalisé afin de formaliser votre projet, la solution idoine pourrait être celle proposée par la couveuse. Si toutefois, vous êtes prêt à vous lancer sans filet et disposez déjà d'une clientèle bien établie ainsi que des compétences nécessaires pour travailler en toute autonomie sur vos projets professionnels actuels ou futurs, alors optez plutôt pour le statut offert par le portage salarial.

Il faut prendre en compte tous les éléments à disposition sur le marché afin de faire votre choix définitif. Et si vous ne savez toujours pas vers quelle solution vous tourner, n'hésitez pas à contacter un professionnel spécialisé dans l'accompagnement des freelances et futurs entrepreneurs : celui-ci saura vous aider à trouver la solution qui correspondra parfaitement à vos besoins ainsi qu'à votre profil professionnel.