Web / Hi-tech Comment transférer son écran de PC vers la télévision ?

De plus en plus d'utilisateurs transfèrent des films en streaming depuis leur ordinateur portable vers leur écran de télévision. En effet, l'écran TV apporte un bien meilleur confort visuel que celui de l'ordinateur, car il est généralement plus grand et apporte une meilleure qualité d'image et de son.

Le câble HDMI

Une grande majorité d'ordinateurs et de téléviseurs possèdent un port HDMI. Il en existe différents modèles et à différents prix, selon la qualité d'image que vous cherchez. Par exemple, si vous avez besoin d'un transfert d'image optimal, il est préférable de choisir parmi des cables 4K HDMI 2.0. Ce sont des câbles dernier cri qui supportent un meilleur débit que les modèles précédents. La longueur du câble joue un rôle important dans la connexion des deux appareils. En effet, plus le câble est long, plus la qualité d'image retransmise sera mauvaise. Ainsi, si vous devez relier votre PC à un écran de longue distance, il vaut mieux choisir un câble HDMI de qualité.

Le câble VGA

Les modèles d'écrans moins récents ne possèdent pas de port HDMI, mais d'un port VGA. Toutefois, il transmet seulement l'image. Pour pouvoir transférer le son vers un écran de télévision, il faut compléter le câblage par un cordon Jack. Ensuite, il vous suffira de procéder aux branchements et de transférer l'affichage vers la télévision en sélectionnant le mode VGA depuis les paramètres de votre ordinateur.

La connexion sans fil

Même s'il est commun de raccorder un PC à la TV par câble, de plus en plus d'accessoires high-tech permettent de les raccorder sans fil d'un bout à l'autre de votre maison. En effet, avec une clé HDMI, vous pouvez directement caster, c'est-à-dire renvoyer l'affichage et le son de votre ordinateur vers votre télévision. Il est possible d'en trouver sur des boutiques en ligne spécialisées à différents prix, selon vos besoins.