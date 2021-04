Home » Actu Comment se passe une épilation du maillot pour homme ? Actu Comment se passe une épilation du maillot pour homme ?

Les hommes, comme les femmes, peuvent demander à être épilés au niveau du sexe.

Cette zone a toutes quelques particularités.

La zone sur les testicules et le pénis est fragile et sensible.

Il est important d’avertir le patient des problèmes qui peuvent survenir dans ce domaine. En outre, il est nécessaire d’exercer une vigilance dans l’épilation des techniques de fertilité, car il y a une controverse scientifique dans ce domaine.

Le scrotum est une enveloppe mince qui protège les testicules. Il a pour fonction de maintenir leur température inférieure à la température corporelle normale (37°). Ce maintien à une température plus basse permet aux testicules de produire des spermatozoïdes viables, ce qui ne serait pas le cas si cet organe était maintenu à 37° C. Préoccupations telles qu’un risque possible de diminution de la fertilité ou de stérilité temporaire ou permanente. Il n’y a pas eu de cas stérilité finale identifiée de manière claire et incontestable. Cependant, en l’absence de preuves des deux côtés, le patient doit être informé des doutes sur la fertilité et le laser d’épilation. Les patients ayant un désir de paternité sont avertis.

L’ épilation du scrotum est difficile, et les cheveux sont souvent résistants au traitement. La peau est pliée, ce qui complique quelque peu le travail du lasériste. La peau du scrotum est généralement hyperpigmentée, ce qui conduit généralement à abaisser l’énergie par unité de surface des lasers (fluence) pour limiter le risque de brûlures, réduisant ainsi l’efficacité des cheveux. Dans le cas d’une pigmentation significative, les médecins sont invités à donner la préférence aux lasers à peau noire du type nd : YAG. Ces lasers, en règle générale, sont plus douloureux que les lasers d’épilation conventionnels, car ils pénètrent plus profondément (il est probable qu’ils se réchauffent également plus profondément et dans les lasers d’épilation). En cas de brûlure, il y a un risque légèrement plus élevé de dommages au tissu testiculaire.) Après tout, les cheveux scrotum sont souvent plus fins et plus légers que les autres cheveux (cheveux non terminaux), ce qui les rend plus complexes à traiter. Il est important de dire aux patients que la difficulté d’avoir épuisé la zone associée à une structure capillaire moins sensible au laser peut donner un résultat moins complet et moins bon que dans d’autres domaines de l’épilation. Il n’est pas rare que certains cheveux qui sont devenus longs et fins persistent.

L’ épilation au laser de la tige (mâle) n’a pas de particularité technique. Les cheveux ont généralement la même structure et le même type que celui du maillot, et dans la plupart des cas ils sont situés à la base de la tige. L’épilation est effectuée de manière circulaire. Cependant, le lasériste devrait regarder de près le type de peau, car ils sont localement plus minces et parfois peut être légèrement plus pigmenté que le reste de la peau du patient. Ces cas conduisent au fait que les paramètres du laser sont ajustés pour éviter de brûler une zone sensible.

Quelles sont les particularités de l’épilation du maillot pour hommes ?

Le maillot chez les hommes n’a pas beaucoup de particularités par rapport à l’épilation de cette même gamme chez une femme.

En fait, la particularité est que les cheveux sont beaucoup plus épais, et cette zone est beaucoup plus dense. La douleur dans ce domaine est proportionnellement plus importante. La zone est parfois plus étendue que chez les femmes, et il y a une continuité fréquente avec les cheveux du cordon ombilical de l’abdomen. Les journaux d’épilation sont donc très proches des procédures effectuées chez les femmes.

Préparation avant l’épilation au laser

Nous vous recommandons de raser cette zone dans les 2 ou 3 jours avant la session.

Ensuite, il sera nécessaire être d’appliquer une crème anesthésique pour éviter l’inflammation.

Il est conseillé d’enlever tous les piercings des organes génitaux avant chaque épilation au laser, afin de ne pas créer un risque d’effet secondaire ou de réflexion du faisceau lumineux (risque pour les yeux). Il est contre-indiqué d’effectuer l’épilation au laser si le perçage a été effectué et est encore au stade de la guérison. Les maillots avec des tatouages peuvent causer des problèmes d’épilation et de maintien de la symétrie, car le laser n’a pas besoin d’épiler et de contourner les surfaces tatouées.

Processus et protocole

Le nombre de séances effectuées avec l’épilation au laser du bikini (cheveux noirs, peau claire) chez les hommes est différent de 4 à 7 séances.

L’ efficacité de l’épilation au laser

La présence d’érythème et d’œdème dans les 2-3 heures après le geste

Le Volatiliation thermique de la plupart des cheveux pendant la séance, lorsque le laser est de type alexandrite, la perte de cheveux reste en place dans les 15 jours après l’acte, suivie d’une période d’environ 1,5 à 2 mois sans repousse

Cette période se termine en 2 étapes avec une croissance initiale discrète de certains cheveux, puis, quelques jours plus tard, une repousse ouverte de cheveux plus fins, plus légers et plus fins

Cette repousse ouverte indique le moment où la nouvelle session laser doit être effectuée, car la majorité des cheveux poussent (phase anagène)

Une repousse des cheveux plus minces

La disparition de l’irritation pendant la repousse, les poils de conduction inférieure, les infections des poils incarnés. La disparition de ces problèmes se produit généralement après 2 ou 3 séances.

La disparition progressive des cheveux qui ne poussent plus

Conseils après l’épilation au laser

À la fin de la première session attendre en moyenne 8 à 10 semaines avant la prochaine session. Au fil du temps, cet écart augmentera progressivement en cas d’efficacité.

Le lasériste prendra soin d’appliquer une crème corticostéroïde à la fin de la séance pour réduire l’inflammation et prescrire une crème apaisante pendant quelques jours après l’épilation. Dans les jours suivants, il faut prendre soin de ne pas appliquer d’irritants (parfum à base d’alcool).

L’ activité sexuelle n’est pas une contre-indication après épilationLaser.