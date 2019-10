Comment retoucher ses photos facilement ?

Faire une belle photo est le but premier de toute personne qui utilise un appareil photo. Cependant, il arrive que les photos prises ne soient pas vraiment à la hauteur de ce à quoi, on s’attendait. Parfois, c’est soit le cadre qui n’est pas très reluisant soit une photo mal prise. Dans l’un ou l’autre des cas, vous pouvez retoucher les photos pour les faire paraître plus belles. Voici quelques conseils sur comment retoucher facilement vos photos.

Utiliser le bon logiciel ou la bonne application

Pour retoucher ses photos, il est nécessaire d’avoir le bon logiciel ou la bonne application. Ici, il est important d’insister sur le “bon”, car des applications ou logiciels de retouches, il y en a beaucoup. Vous ne devez donc pas choisir n’importe lequel parce que comme on peut s’y attendre, tous ne sont pas efficaces. Certains ne feront que vous perdre votre temps. Pour trouver les meilleurs logiciels et applications, vous pouvez vous rendre sur certains sites web qui font des comparaisons. Une fois, le bon logiciel trouvé, vous pouvez commencer les retouches.

Ne faites pas comme tout le monde

Retoucher des photos, c’est aussi de l’art à part entière, car certains en n’ont fait leur métier. Pour parvenir à un résultat satisfaisant, il y a des règles à suivre. Vous ne devez donc pas vous lancer dans l’aventure comme tout le monde.

La plupart des gens commencent les retouches sans avoir une idée fixe de ce qu’ils veulent. Ils se contentent juste d’appliquer toutes les modifications disponibles. Cela est une grossière erreur, car au final, on se retrouve avec une photo moins belle que l’initiale. Pour les plus tenaces, on se retrouve avec une photo dont tout le potentiel n’a pas été exploité.

Suivre les étapes

Pour commencer, vous devez avoir un objectif en retouchant vos photos. Vous voulez peut-être paraître plus bronzer, plus minces, ou vous voulez changer l’arrière-plan de la photo. Sachez qu’on peut faire toutes les retouches possibles avec le bon logiciel. C’est ce pourquoi vous devez savoir avant de commencer, ce que voulez obtenir comme résultat.

Maintenant que vous avez un objectif, il ne vous reste plus qu’à appliquer les modifications qui correspondent aux retouches souhaitées. Si vous voulez modifier les couleurs de la photo, l’option contraste est l’option par laquelle vous devez commencer. Vous pourrez ensuite évoluer vers les différents tons proposés. Le contraste est une option que vous devez utiliser avec tact. En effet, en voulant trop modifier l’éclairage, on cache parfois d’autres parties de la photo.

Rappelons que toutes les options ne sont pas à utiliser sur une image entière. Les options comme le floutage ou la netteté sont utilisées pour ressortir ou cacher des parties. Le floutage est souvent utilisé pour camoufler certaines imperfections. On floute alors légèrement les parties concernées. Pour ce qui est de la netteté, elle est utilisée la plupart du temps sur le visage, afin de plus le mettre en avant. Surtout, n’oubliez pas d’enregistrer l’image après chaque modification. N’attendez pas la fin des retouches, car vous pourriez tout perdre.

A la fin des retouches, il est important de faire une comparaison entre la photo originale et celle qui a été retouchée. Une photo bien retouchée ne doit pas présenter une trop grande différence avec la copie originale. Il est toujours mieux de conserver une certaine simplicité dans la modification. Une photo trop modifiée se remarque parfois à première vue. Pour éviter cela, apprenez à rester dans les normes. Vous pourrez alors publier des photos qui paraîtront vrai et sans retouche aucune. C’est maintenant à vous de jouer.