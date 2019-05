Home » Actu Comment préparer l’arrivée de bébé Actu Comment préparer l’arrivée de bébé

Pour l’arrivée de votre bébé, vous aurez à vous procurer des objets indispensables pour l’accueillir dans les meilleures conditions. L’alimentation, la décoration de la chambre, la change l’habillement et la toilette sont autant d’éléments à prendre en considération. Ce guide vous indique les indispensables pour bien préparer l’arrivée de votre bébé.

Pour le sommeil

Pour accueillir votre nouveau-né dans de bonnes conditions, il est essentiel de prévoir tous les mobiliers et accessoires nécessaires pour lui garantir une bonne qualité de sommeil. Achetez un lit à barreaux ou un berceau pour son couchage. Les accessoires essentiels qui devront y être associés sont : un matelas, une turbulette, un drap-housse et une couverture. Cette dernière peut être utilisée pour délimiter le lit, afin que l’enfant s’y installe plus confortablement. Par ailleurs, d’autres éléments tels que la tétine et le doudou sont conseillés, pour un sommeil plus apaisé. Pensez également à accrocher un mobile musical sur le berceau, un jouet qui favorise son éveil et son épanouissement. Pour préparer de façon économique l’arrivée de votre bébé, vous pouvez obtenir plus d’infos sur ce blog des mamans.

Pour l’alimentation

Concernant l’alimentation du bébé, vous pourriez avoir besoin d’objets de nature différente en fonction du moyen utilisé pour nourrir l’enfant. Pour celles qui allaitent, un coussin d’allaitement peut être utile pour alimenter plus aisément bébé en le posant sous sa tête. Vous pourriez également avoir besoin d’un tire-lait pour préparer son repas lors de vos sorties. Pour ce faire, pensez à vous procurer plusieurs biberons adaptés au bébé. Leur mode d’entretien nécessite l’utilisation d’un stérilisateur et d’une brosse biberon ou d’un goupillon. Pensez également à acheter des bavoirs, pour éviter que bébé ne salisse ses vêtements lors des renvois.

Pour la toilette et l’habillement

Le change fait partie des éléments à considérer pour bien préparer l’arrivée de votre nouveau-né. Vous aurez besoin d’une table à langer, accompagnée d’une literie imperméable. Ce meuble vous permettra de stocker les objets utilisés pour sa toilette. De même, prévoyez des couches premier âge, un liquide nettoyant, une solution anti-rougeurs, un coupe-ongle pour bébé, des cotons et cotons-tiges, une brosse à cheveux douce, des compresses stériles, du sérum physiologique et le trio (serviette, savon doux et thermomètre de bain). Pour l’habillement, achetez des vêtements pour enfant de 1 à 3 mois, en tenant compte de la saison.