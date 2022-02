Home » Auto Comment les nouveaux conducteurs peuvent économiser de l’argent sur leur assurance automobile Auto Comment les nouveaux conducteurs peuvent économiser de l’argent sur leur assurance automobile

Si l’assurance automobile pour les nouveaux conducteurs est généralement chère, il existe des compagnies d’assurance abordables pour les nouveaux conducteurs. Sans antécédents en matière d’assurance ni grande expérience de la conduite, les nouveaux conducteurs sont souvent considérés comme risqués par les compagnies d’assurance et font donc partie des automobilistes les plus chers à assurer. Un assureur utilise le profil de risque d’un conducteur – déterminé par un ensemble de facteurs de tarification – pour déterminer les tarifs d’assurance automobile. Plus vous paraissez risqué sur le papier, plus vous paierez cher votre assurance automobile.

A voir aussi : Comment rentabiliser une voiture peu utilisée ?

Rester sur l’assurance auto de ses parents

La meilleure façon pour un jeune conducteur d’obtenir une assurance auto moins chère est de rester sur l’assurance de ses parents. La plupart du temps, les antécédents d’assurance, la cote de crédit et les antécédents de conduite des parents du jeune conducteur peuvent conduire à des tarifs plus bas que ceux que le nouveau conducteur trouverait seul. En restant sur la police d’assurance automobile de ses parents aussi longtemps que possible, un jeune conducteur peut économiser des milliers d’euros par an. Les étudiants peuvent généralement rester sur la police de leurs parents, à condition qu’ils ne conduisent pas leur propre voiture lorsqu’ils vivent loin de chez eux.

Comparez

L’une des meilleures façons d’obtenir une assurance voiture en ligne pas chère est de comparer les tarifs de plusieurs compagnies. En effet, chaque assureur souscrit des polices sur la base de facteurs d’évaluation légèrement différents, ce qui entraîne parfois de grandes différences de primes. Demandez des devis d’assurance auto à différentes compagnies pour voir laquelle offre le meilleur tarif.

A voir aussi : Le Monster Truck le plus imposant du monde

Choisissez un véhicule à prix modéré

La valeur et les autres caractéristiques du véhicule d’un conducteur contribuent aux primes d’assurance. Par exemple, choisir un véhicule de luxe – comme une Mercedes-Benz – entraîne un coût supplémentaire : des primes d’assurance plus élevées. C’est particulièrement vrai pour les nouveaux conducteurs. Un nouveau conducteur avec une voiture ou une camionnette toute neuve est un signal d’alarme pour une compagnie d’assurance.

De même, un véhicule doté d’un certain nombre d’équipements de sécurité peut également permettre de réaliser des économies. Toutefois, si ces dispositifs de sécurité comprennent des capteurs de haute technologie ou d’autres équipements spécialisés, ils peuvent entraîner une hausse des primes. En général, les nouveaux conducteurs qui cherchent à économiser de l’argent devraient commencer par conduire un véhicule plus ancien.

Choisissez une franchise élevée

Selon l’endroit où se trouve le conducteur, la garantie responsabilité civile peut être la seule assurance qu’il est légalement tenu de souscrire. Cependant, certains prêteurs peuvent exiger une assurance contre les dommages physiques, comme une assurance collision ou une assurance tous risques, ce qui peut augmenter considérablement les primes. Les franchises pour ces couvertures fonctionnent à l’inverse des paiements : plus votre franchise est basse, plus les primes d’assurance sont chères. Les personnes à la recherche de tarifs d’assurance auto moins chers devraient envisager d’augmenter le montant des franchises pour économiser de l’argent sur la couverture d’assurance auto.

Recherchez des rabais

Les rabais sont facilement accessibles dans le monde de l’assurance automobile. Nombre d’entre elles sont soumises à des restrictions de l’assureur. Gardez à l’esprit que l’utilisation des réductions d’assurance auto ne va pas réduire les primes de moitié. Cependant, ils peuvent certainement réduire le coût de l’assurance automobile pour les nouveaux conducteurs.