Home » Tech Comment la courbure de l’écran affecte-t-elle l’expérience Gaming ? Tech Comment la courbure de l’écran affecte-t-elle l’expérience Gaming ?

Jouer aux jeux vidéo n’est plus considéré comme un simple passe-temps. De nombreux pro-Player aussi bien que de simples gamers cherchent de plus en plus l’immersion totale. C’est devenu possible grâce à la poussée florissante de la technologie. En effet, le monde de l’High-techa pris une tournure inattendue. On voit débarquer de nouveaux appareils High-tech capables de transcender la réalité existante actuelle qu’est notre monde physique. Partout dans le monde, les passionné(e)s du Gaming se sont équipés d’accessoires électroniques haut de gamme, des graphismes à couper le souffle et même des écrans incurvés. Dans cet article, nous vous éclaircissons sur ce que la courbure de l’écran a pour effet sur l’expérience Gaming.

Ecran incurvé : le moniteur parfait pour le gaming ?

Le débat n’est pas encore clos jusqu’à aujourd’hui. Bien que l’écran incurvé a fait un pas majeur dans le monde de le high-tech, plus particulièrement dans le monde du gaming, pas mal de geek reste perplexe à l’égard de cette idée. Voyez par vous-même dans cet article comment la courbure de l’écran affecte l’expérience Gaming.

A lire également : Smartphone, quelle est leur durée de vie réelle ?

Une expérience immersive proche de la réalité

Imaginez-vous dans une salle de cinéma et ressentez les émotions qui jaillissent du fond de votre être : c’est l’immersion totale et les écrans incurvés procurent les mêmes sensations mais en mieux ! Grâce à la particularité des écrans incurvés, le joueur se sent complètement projeté dans le jeu vidéo tout en ayant le contrôle total de son avatar. En effet, la surface incurvée représente une espace à 3 dimensions identique à celle dans lequel nous vivons. De plus, la courbure de l’écran offre un visionnage parfait d’ensemble du champ de vision du joueur en plus de procurer une résolution haut de gamme. L’inclinaison vers l’intérieur des deux côtés de l’écran fait en sorte que l’environnement fictif projeté sur l’écran puisse parfaitement être capté par les visions périphériques du gamers. Cette particularité fait que le joueur soit au centre du sujet au cours de la cinématique et du gameplay.

Une performance élevée pour une expérience optimale

La quasi-totalité des écrans incurvés disponibles sur le marché opte pour une qualité d’image hors du commun. Contrairement aux écrans classiques, les écrans incurvés disposent des résolutions de l’ordre de UHD ou Ultra High Definition ou de FHD ou Full High Definition. C’est un plus pour un joueur qui recherche un moniteur apte à supporter des graphismes de jeux vidéo en perpétuelle évolution. L’expérience Gaming devient de plus en plus optimale à mesure que la taille et l’affichage de l’écran évolue. Il est à noter que la ratio d’affichage des écrans incurvés comme l’ écran pc huawei surpasse de loin la ratio d’affichage de 16 :2 des simples écrans plats. De telles surfaces offrent une vue plus réaliste du monde dans lequel l’amateur du jeu vidéo joue.

Lire également : Pourquoi externaliser la gestion de ses services IT ?

Ecran incurvé : un gage pour le réconfort visuel

Les écrans incurvés offrent une spécificité technologique en plus pour l’adepte du jeu vidéo. La courbure présente sur la surface de l’écran réduit considérablement les mouvements oculaires du joueur étant donné que les images sur les bords de l’écran sont facilement perçues par la vision périphérique. Cela implique une diminution significative des efforts visuels demandés aux gamers. Ajouté à cela, le nombre d’images affichées sur le moniteur s’est graduellement amélioré résultant en une meilleure fluidité des séquences d’images. Il sera plus naturel pour le joueur d’avoir une réactivité et des réflexes impressionnants durant son gameplay.

En conclusion, le développement technologique ne cesse d’éblouir plus d’un ! Nous entrons progressivement dans l’ère de la réalité augmentée alliant sensation, émotion et fantaisie. Que vous soyez enfants, jeunes ou adultes, le mieux serait d’en profiter.