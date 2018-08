Home » Voyage Comment financer un voyage scolaire ? Voyage Comment financer un voyage scolaire ?

L’apprentissage des élèves nécessite une bonne pédagogie. Un programme est mis en place pour chaque niveau d’étude afin de faciliter l'assimilation des cours. Car il est évident qu’un apprenant en classe de maternelle n’a pas la même capacité de mémorisation qu’un autre qui se trouve au lycée. Par ailleurs, les enfants sont habitués à étudier entre les quatre murs de leurs salles de classe. Les professeurs dispensent des cours théoriques sur différentes matières. Cependant, il est parfois utile d’y joindre la découverte. Les jeunes auront une meilleure compréhension des notions apprises en allant sur le terrain. Et c’est tout l’intérêt des voyages d’études. Bien organisés, ils sont très bénéfiques. Et à cet effet, il existe des moyens de financer un voyage scolaire.

Le financement d’un voyage scolaire débute par une bonne estimation de votre budget

Réussir l’organisation d’un voyage scolaire requiert une bonne préparation. Avant toute chose, vous devez prendre le temps d’établir un budget qui pourra couvrir toutes vos dépenses. Cela vous permettra d’évaluer le financement dont vous aurez besoin.

Il faudra lister les frais d’hébergement et de restauration, de même que les coûts de transport. Vous devrez prévoir les assurances à souscrire, les visites de site et les nombreuses activités à effectuer. Tout cela à un prix ! Veillez à ce que votre budget prévisionnel soit le plus précis possible. Si vous oubliez certaines charges, vous risquez de vous retrouver avec des sommes insuffisantes pour les supporter. Et pour avoir les prix exacts des différentes prestations, vous pouvez demander aux entreprises de vous proposer des devis gratuits.

Les moyens d’autofinancement

Pour financer votre voyage scolaire, vous pouvez opter pour un mode d’autofinancement. Mais avant d’aller plus loin, il faut préciser que les écoles n’ont pas le droit de réaliser des activités de nature commerciale. La parade consiste à ce que les associations scolaires procèdent à la collecte des fonds, puis qu’elles les reversent à l’établissement sous forme de dons.

Les types de manifestations qui peuvent être organisés à cet effet sont nombreux. Il peut s’agir par exemple d’une kermesse, d’une tombola, de la vente d’objets décorés par les enfants…

Les aides financières disponibles

L’argent issue des événements organisés servira à financer partiellement votre voyage scolaire. Vous devrez trouver d’autres aides financières pour réunir la somme nécessaire. Pour cela, des subventions sont octroyées par les autorités communales, départementales ou même régionales. Vous pouvez également faire appel au concours du Fond Social Européen (FSE).