Coin Master : La success story du jeu mobile qui dépasse les 2 milliards de revenues

Si vous n’avez pas encore entendu parler du jeu mobile Coin Master, il est grand temps de remédier à cela ! Développé et publié par Moon Active en 2015, ce jeu se base sur une machine à sous, et est souvent considéré comme le précurseur d’un nouveau genre de jeux, à savoir le “casual casino” ou le “social casino”.

Coin Master a récemment dépassé les 2 milliards de dollars dépensés par les joueurs depuis sa sortie sur les stores, suite à de très bons résultats en 2020, selon un rapport de Sensor Tower. La société aurait récolté plus de 1,2 milliard de dollars en 2020, soit une hausse de 122,4 % par rapport à l’année précédente, stimulée en partie par les confinements dans le monde. Le jeu de casino est également le quatrième jeu mobile générant le plus de revenus dans le monde en 2020 sur l’App Store et Google Play, juste derrière PUBG Mobile, Honor of Kings et Pokémon Go.

Mais alors, quelle est la recette du succès ? Voyons cela ensemble, mais commençons par aborder les mécaniques du jeu empruntées au monde du casino classique et modernisé avec les tendances actuelles des jeux sur mobile.

Coin Master est un jeu free-to-play incrémental, où les joueurs effectuent la simple action de faire tourner une machine à sous pour obtenir des récompenses en monnaie virtuelle propre au jeu. Les parties tournent autour de l’attaque et le raid d’autres joueurs, et la construction d’un village pour être le meilleur viking /pirate / guerrier de tous.

Les combinaisons possibles sur les 3 rouleaux de la machine à sous ont chacune leur incidence dans le jeu :

Trois marteaux vous permettent d’attaquer le village d’un adversaire aléatoire.

Trois sacs d’or vous permettent d’obtenir une grande quantité de pièces, la monnaie du jeu.

Trois boucliers vous permettent de vous défendre automatiquement contre une attaque

Trois cochons vous donnent la possibilité de faire un raid pour piller les pièces d’un joueur, tout en évitant ses boucliers. Et parfois vous pourrez raider le Coin Master, un joueur qui stocke énormément de pièces, un peu comme si cela était le jackpot d’une machine à sous classique.

Le jeu offre aussi mécanisme de collecte d’animaux de compagnie qui permettent de voler plus de butin lors des raids. Les familiers s’acquièrent en complétant des collections de cartes, et les cartes s’obtiennent par le biais de coffres qui peuvent être trouvés au hasard lors d’un raid ou achetés directement dans la boutique.

Comme nous l’avons dit précédemment, toute la mécanique du jeu se base sur une machine à sous. Pour pouvoir faire tourner les rouleaux, le jeu introduit un système “d’énergie” : chaque point d’énergie correspond à un tour de la machine à sous. À la manière de bonus de bienvenue et des free spins bien connus dans le monde traditionnel des casinos, Coin Master vous offre 5 tours gratuits toutes les 50 minutes.

Et c’est ici que rentre en jeu la monétisation de la plateforme. Via des achats in-app avec de l’argent réel vous pouvez obtenir plus de points d’énergie, pour continuer à faire tourner les rouleaux. Vous pouvez même acheter des sacs de pièces d’or directement, pour améliorer votre village sans passer par la machine à sous !

Pourquoi un tel succès ?

La nouveauté apportée par Coin Master, et la clé de son succès, est de mêler des mécanismes largement testés et approuvés depuis des dizaines d’années dans l’industrie du casino classique, à des mécanismes plus modernes de jeux mobiles.

Voici le cycle de base du jeu :

On fait tourner les rouleaux d’une machine à sous géante, les spins générant différentes combinaisons de symboles et le fait de miser plus de spins multiplie la récompense, comme dans les jeux de machines à sous traditionnels. Chaque tour peut permettre de gagner des “Pièces”, de faire des “Raids” / “Attaques” pour voler des pièces dans les bases des autres joueurs ou de gagner des “Boucliers” pour protéger son propre butin. En investissant toutes les pièces gagnées dans l’amélioration des bases, on progresse sur la carte du jeu et on débloque ainsi plus de fonctions et des jackpots plus élevés.

Ce cycle est nettement plus complexe que celui des jeux de machines à sous standards, qui consistent principalement à faire tourner un rouleau avec différents montants de mise et à recevoir des récompenses variables. Mais, Coin Master a été capable de traduire ce cycle de base avancé en un gameplay simple, rapide et plaisant. Tout cela aboutit à une expérience de jeu proche des machines à sous, en tirant parti de la psychologie addictive des machines à sous classiques, tout en utilisant des mécanismes de jeux casual free-to-play éprouvés pour plus de fun et d’interactions sociales.

Et c’est d’ailleurs ce dernier point qui fait aussi le succès de Coin Master. En apportant une dimension sociale, où vous pouvez vous venger de vos adversaires (et plus particulièrement vos amis Facebook), ou encore vous échanger des cartes à collectionner, les joueurs sont plus enclins à revenir régulièrement sur le jeu. Coin Master est alors en mesure de stimuler simultanément l’engagement à court terme, la rétention à moyen et long terme, et la croissance organique des utilisateurs.

Les revenus des applications de casino ont largement augmenté en 2020 avec la pandémie, 47 % par être exact, totalisant 4,6 milliards de dollars. Mais le plus impressionnant reste justement cette catégorie du “social casino” qui a augmentée de 110 % en un an, et Coin Master représente à lui seul 90 % du marché. Un mastodonte qui sera difficile à détrôner.