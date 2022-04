Comment favoriser une sexualité épanouie dans un couple ?

Plusieurs facteurs sont essentiels à une bonne vie de couple. Parmi ceux-ci se trouve la sexualité qui s’avère indissociable d’une relation de couple. Cependant, force est de constater que tous les couples n’arrivent pas à bien s’épanouir sexuellement. Que faire alors pour profiter d’une sexualité épanouie ? Découvrez ici quelques astuces pour y arriver.

Assouvir ses fantasmes

L’un des moyens efficaces pour s’épanouir sexuellement est de songer à la réalisation de ses fantasmes. Bien que certaines personnes émettent des préjugés sur la notion de fantasme, il convient de savoir que celui-ci est tout à fait normal. De plus, les fantasmes sont la preuve d’une bonne santé. De ce fait, il est de bon augure de les réaliser. Pour ce faire, il est possible de s’imaginer des scénarios aussi palpitants les uns que les autres. Avec ou sans partenaire, il est également possible de se servir de jouets sexuels tels qu’une vaginette ou un godemichet.

En effet, le fantasme est le fruit de l’imagination d’un individu lui permettant de réaliser certains actes sexuels inavoués et de combler un certain manque. Il est donc évident que la satisfaction de ses envies les plus secrètes contribue à l’épanouissement de sa sexualité.

Briser la monotonie pendant l’amour

Toujours dans l’optique de prendre plus de plaisir avec sa sexualité, il est essentiel d’adopter de nouvelles habitudes. Parmi celles-ci, peut se compter la rupture de la monotonie. L’idée est d’apporter de la nouveauté dans tout ce qui se fait avec son ou sa partenaire durant les rapports sexuels. À titre illustratif, il est possible de varier les plaisirs soit par alternance des mouvements profonds et superficiels, sur le côté ou dans l’axe avec de nombreux gadgets sexuels tous disponibles sur le site www.easytoys.fr.

De même, un changement peut s’opérer au niveau du rythme de l’acte sexuel (faire des mouvements rapides ou lents). En outre, les deux partenaires peuvent innover quant aux endroits où se réalisent la plupart du temps ces plaisirs coquins. Il peut s’agir de la cuisine, la salle de bain, du jardin ou même d’un lieu public pour mettre un peu de piquant.

Favoriser une bonne communication avec son/sa partenaire

Bien que souvent négligée, la bonne communication est facteur d’une grande importance pour toute relation. Pour cause, elle permet aux deux partenaires de lâcher prise et d’exprimer clairement leurs envies. Pour s’en sortir à travers la communication, il faut oser dire à son/sa partenaire ce qui fait réellement envie. Toutefois, il faut savoir que tout ceci doit se faire dans la tendresse, sans exigences ni complexité même s’il convient de rappeler que tout cela demande beaucoup d’efforts.