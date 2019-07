Home » Finance Comment et pourquoi investir dans les cryptomonnaies ? Finance Comment et pourquoi investir dans les cryptomonnaies ?

A l’annonce récente du lancement par Facebook de sa propre cryptomonnaie, on est en droit de réfléchir au potentiel qui existe à acheter des crypto-devises, ces drôles de monnaies qui, en moins de dix ans, ont non seulement secoué les plateformes de trading mais promettent de complètement transformer les transactions modernes. Comment acheter des crypto monnaies ou investir dans la blockchain, quels sont les avantages et les inconvénients de ces systèmes, bref, pourquoi choisir le Bitcoin, le Ripple ou la toute nouvelle Libra pour faire fructifier vos deniers ? Dossier.

Qu’est-ce que c’est ?

Vous entendez régulièrement parler de Bitcoin, de blockchain, de mineurs, de devises virtuelles, sans trop savoir en quoi tout cela consiste. Nous faisons le tri :

La blockchain est une technologie de transaction financière qui consiste à utiliser la puissance informatique d’un réseau libre et international constitué de mineurs. Leur rôle consiste à valider, à l’aide de leur ordinateur, les transactions de la chaîne, rendant celles-ci difficiles (impossibles, dit-on) à falsifier mais aussi à identifier. Le réseau est ainsi tour à tour accusé de mieux contrôler les activités criminelles telles que le blanchiment d’argent, mais aussi d’encourager les activités terroristes en simplifiant les transactions anonymes. Parmi les applications pratiques modernes du système, on trouve d’abord les transferts d’argent internationaux mais aussi les règlements bancaires et, pour certaines sociétés modernistes, la suppression éventuelle de l’argent liquide.

Le Bitcoin, l’Éther, le Ripple, la Libra lancée récemment par Facebook et bien d’autres cryptomonnaies sont les monnaies associées aux plateformes de chaînes de blocs qui gouvernent les transactions. On dit qu’elles sont cryptographiques, ou virtuelles, parce qu’elles n’existent que par la valeur de leurs transactions et n’ont aucune forme physique. Elles ne sont pas régulées par une banque centrale. Premier du genre et toujours en tête des marchés aujourd’hui, on trouve le Bitcoin, lancé en 2009 par un groupe de développeurs sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto.

Comment investir ?

Il existe trois moyens d’investir dans ce marché en pleine expansion et dont les promesses d’avenir en font le principal candidat à la monnaie de demain.

Acheter des crypto monnaies : selon le même principe que le Forex, la valeur des crypto monnaies fluctuent et offrent ainsi des opportunités de revenu. Lancé en 2008, le Bitcoin a atteint une valeur pic de 14 006 dollars en novembre 2017, laquelle tourne aujourd’hui autour des 12 000 dollars.

Avantage : aucune connaissance technique nécessaire, il suffit d’ajouter les monnaies en l’avenir desquelles vous avez confiance à votre portefeuille via une plateforme de trading.

Investir dans la blockchain : les plateformes financières reposant sur les cryptomonnaies, ainsi les entreprises et applications qui tirent parti de la chaîne de bloc et sont capables d’en tirer une application fiable et utile, sont un excellent pari pour les tradeurs.

Avantage : potentiellement moins volatiles que les monnaies virtuelles.

Miner des bitcoins, ou autres crypto devises : en apprenant à faire valider les transactions par votre ordinateur, il est possible d’obtenir une rémunération basée sur la preuve de votre travail.

Inconvénient : c’est la méthode la plus technique, puisqu’il vous faudra acquérir des connaissances informatiques et investir dans un terminal d’ordinateur puissant.