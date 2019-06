Home » Maison Comment choisir sa parure de lit Maison Comment choisir sa parure de lit

Le choix d’un matelas, ainsi que celui du sommier sont importants pour une bonne qualité de sommeil. Une fois que vous avez opté pour une literie de qualité, il est ensuite nécessaire de s’intéresser à votre linge de lit. La couette, le drap et la housse sont des éléments essentiels, pour l’ornement de votre chambre, mais également pour votre confort. Pour vous aider à bien choisir votre parure de lit, ce guide vous indique les critères à prendre en compte.

La matière

Pour faire le choix de votre linge de lit, le premier critère sur lequel vous devez tenir compte reste le tissu. La matière doit être choisie en fonction de votre confort de couchage et votre budget. Pour bénéficier d’une douceur et d’une certaine souplesse, vous pouvez vous orienter vers le satin de coton. Au toucher, vous constaterez la différence de ce matériau avec le coton classique. Toutefois, il faut noter qu’il peut être froid lors de la période hivernale. Le coton traditionnel, en revanche, est agréable et authentique. De plus, il s’agit d’une matière simple à entretenir qui est plus facile à sécher.

Pour les housses de couette, privilégiez la percale de coton, notamment appréciée pour sa grande résistance. En ce qui concerne le budget, notez que les parures de lit en satin sont souvent plus onéreuses que celles en coton. Cependant, pour profiter d’un confort optimal, il est recommandé d’opter pour du satin de coton ou de la percale en coton.

La taille et les couleurs

Pour réussir la décoration de votre chambre, les motifs et les couleurs de votre parure de lit sont essentiels. En faisant un mauvais choix de finitions, vous pourriez casser l’ambiance générale de la pièce. Ainsi, il faudra tenir compte de l’ambiance contemporaine, moderne ou traditionnelle de votre chambre, pour choisir votre linge de lit. Les fabricants vous proposent des housses à rayures, ayant des imprimés floraux, des décorations géométriques, etc. Les versions en mode unie restent, toutefois, les plus simples à marier à une déco. Les pièces ornées selon un thème classique, par exemple, peuvent être réchauffées avec des teintes osées.

Concernant la taille, elle doit être adaptée à celle du matelas. Le drap-housse ne doit pas avoir des dimensions plus importantes, ni trop petites. Ce qui vous permet de couvrir entièrement les coins de votre matelas et d’avoir une certaine aisance de couchage, notamment en période de fraîcheur, où vous utilisez votre couette pour vous couvrir. Un lit de 140 x 200 cm doit avoir une housse de 200 x 200 cm de dimensions, un drap plat de 240 x 300 cm et un drap housse de 140 x 200 cm.

L’entretien

Les besoins en entretien d’une parure de lit dépendent du matériau choisi. Il est donc important de lire les recommandations du fabricant avant de choisir votre linge de lit. Certaines parures nécessitent un traitement spécifique, pour éviter qu’elles ne se raidissent. Le non-respect de la température indiquée par exemple, peut provoquer la réduction de vos taies d’oreiller.

Par ailleurs, il est important de bien choisir les couleurs lors du lavage et d’employer de la lessive douce pour ne pas agresser votre linge. D’ailleurs, il est conseillé de laver séparément votre parure de lit, une fois que vous vous êtes occupé du linge classique. Ce qui vous assure de la douceur des produits d’entretien.