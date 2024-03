Comment choisir le kimono de judo idéal

Dans le monde des arts martiaux, le judo occupe une place importante. La qualité du kimono de judo a un impact majeur sur la performance et le confort des pratiquants. Pour vous aider à bien choisir votre tenue pour cet art martial, voici quelques critères à prendre en compte.

Le grammage du kimono

Le grammage d'un kimono de judo s'exprime en gramme par mètre carré (g/m²) et correspond au poids du tissu utilisé dans la confection du kimono. En fonction du niveau de pratique, les préférences en matière de grammage peuvent varier :

Les kimonos légers

Un kimono de faible grammage est généralement plus léger et permet une grande liberté de mouvement. Il est idéal pour les débutants ou pour ceux qui recherchent un vêtement confortable pour la pratique régulière.

Les kimonos lourds

Un kimono de fort grammage est quant à lui plus rigide et résistant. Ce type de kimono est surtout adapté aux compétiteurs expérimentés et à la pratique intensive. Son épaisseur rend les prises plus difficiles pour l'adversaire, et il offre une durée de vie plus longue.

La taille du kimono

Il est crucial de choisir la taille adéquate pour votre kimono de Judo afin de bénéficier d'un confort optimal pendant vos entraînements et compétitions. Voici quelques conseils pour vous assurer d'opter pour le bon kimono :

Tenir compte de sa morphologie

Il ne suffit pas de regarder uniquement la longueur en fonction de votre taille : n'hésitez pas à prendre en considération votre morphologie générale, c'est-à-dire votre poids, la largeur de votre buste, etc. Un kimono trop étroit au niveau du torse sera inconfortable pour la pratique.

Autoriser une marge pour le rétrécissement

N'oubliez pas que votre kimono risque de légèrement rétrécir au fil des lavages. Pour éviter les mauvaises surprises, choisissez une taille légèrement supérieure à celle qui vous irait parfaitement dès l'achat.

Le niveau de pratique

En fonction de votre niveau d'expertise en judo et de la fréquence de vos entraînements, le choix de votre kimono peut varier. Voici quelques recommandations :

Pour les débutants

Si vous venez de commencer le judo, privilégiez un kimono d'entrée de gamme avec un grammage léger, confortable et à un prix raisonnable. Le temps de maîtriser les bases de cette discipline et de confirmer votre motivation, il est inutile d'investir immédiatement dans un équipement coûteux.

Pour les pratiquants réguliers

Une fois que vous avez acquis une certaine aisance en judo et que vous vous entraînez plusieurs fois par semaine, il peut être intéressant de choisir un kimono de meilleure qualité. Optez pour un tissu résistant, avec un grammage plus élevé pour garantir une longue durée de vie à votre tenue.

Pour les compétiteurs

Lorsque vous participez régulièrement à des compétitions, investissez dans un kimono conçu spécialement pour la performance. Choisissez un grammage adapté qui offre une bonne résistance tout en permettant une grande liberté de mouvement. Faites également attention aux certifications requises par les instances sportives.