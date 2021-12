Home » Mode Comment bien nettoyer et entretenir vos chaussures de running Mode Comment bien nettoyer et entretenir vos chaussures de running

En général, de bonnes chaussures de course dureront environ 1000 kilomètres. Afin de bénéficier réellement cette distance, il est important d’entretenir et de nettoyer vos chaussures de course. Les propriétés fonctionnelles telles que l’amorti et la respirabilité sont conservées beaucoup plus longtemps. De plus, des chaussures de course bien entretenues ne deviennent pas poreuses aussi rapidement. Si vous courez régulièrement, vous constaterez rapidement que les chaussures de course semblent usées après quelques séances d’entraînement. Mais avec les bons soins, vous pouvez faire beaucoup pour vous assurer que les chaussures de course, généralement pas très bon marché, gardent leur forme et que vous puissiez en profiter pendant longtemps. L’entretien des chaussures de course n’est pas difficile et ne demande pas beaucoup d’efforts.

10 conseils pour nettoyer et prendre soin de vos chaussures de course

Nous avons rassemblé pour vous les dix conseils les plus importants, avec lesquels vous pouvez entretenir et nettoyer vos chaussures de course.

Les chaussures de course sales doivent être nettoyées à la main et à l’eau tiède. La saleté qui résiste un tel nettoyage peut être enlevée avec une brosse convenable. Les produits de nettoyage agressifs et les produits chimiques sont particulièrement nocifs pour le matériau des chaussures de course ; donc à ne jamais utiliser. Les chaussures de course humides sèchent mieux dans des pièces bien ventilées. Si les chaussures de course sont mouillées, il est conseillé de les bourrer de papier journal pour les faire sécher. Cela absorbe l’humidité à l’intérieur des chaussures de course et leur permet de mieux sécher. L’humidité ayant tendance à s’accumuler sous les semelles, il est préférable de la retirer au préalable. Les chaussures de course ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive. Les fours et les radiateurs ne conviennent pas pour les sécher. Avant chaque séance d’entraînement, les chaussures de course doivent être complètement sèches. Selon l’humidité, cela peut prendre jusqu’à quatre jours. Pour ceux qui courent fréquemment, il est sage d’avoir une deuxième paire de chaussures de course. Les désinfectants et les déodorants spéciaux pour chaussures protègent les chaussures de course contre la multiplication de bactéries, de champignons et d’odeurs. Les poudres, qui sont en fait destinées au traitement du pied d’athlète, peuvent également être utilisées pour désinfecter efficacement les chaussures de course. Parce que ceux-ci tuent les bactéries dans les chaussures. Ne jamais utiliser les machines à laver ou les sèche-linges pour prendre soin de vos chaussures de course. Selon le matériau des chaussures de course, il existe des produits d’entretien spéciaux qui conservent les propriétés et caractéristiques des chaussures plus longtemps.

Avec ces conseils, entretenir et nettoyer vos chaussures de course est un jeu d’enfant. Vos chaussures de course vous remercieront.

