Comment avoir plus de vues Youtube ?

Être Youtubeur est un véritable métier qui peut réellement rapporter gros. Tout repose sur la popularité du Youtuber, le nombre de followers et le nombre de vues qu’il a, entre autres. Plus les vidéos ont de vues, plus elles rapportent. Mais quels sont les secrets de ces vidéos qui comptabilisent des millions de vues ?

Les vues : la clé pour réussir sur YouTube

Les astuces qui marchent vraiment pour augmenter ses vues youtube sont jalousement gardées par les meilleurs youtubeurs. Du moins, vous n’aurez pas réellement accès aux détails qui comptent réellement. Voilà pourquoi il est d’emblée nécessaire de passer par des méthodes éprouvées pour booster les vues. Si vous voulez connaître le meilleur raccourci pour augmenter le nombre de vues de vos vidéos, le secret est simple. Il faut faire des achats de vues.

L’achat de vues est-il une pratique condamnée par YouTube ? Oui et NON. Si vous recourez à cette méthode de façon exclusive et l’utilisez abusivement, c’est sûr que votre chaîne va se faire repérer. Tout doit se faire de manière naturelle et de façon à respecter les conventions de la plateforme. Des comptes réels et actifs réagissent et partagent vos vidéos dans divers sites à haut trafic. Les vues augmenteront progressivement.

Travailler sur le SEO de votre chaîne

L’achat de vues pour vos vidéos YouTube peut être vu comme étant un coup de pouce. Le plus grand du travail repose sur une réelle stratégie SEO servant à augmenter la popularité de la chaîne de manière naturelle. Et à ce propos, il faut réellement se pencher sur des questions essentielles comme les cibles de vos vidéos et les contenus dont ils ont besoin.

Diffuser des contenus de qualité et pertinents

Certaines vidéos deviennent virales sur Youtube « par chance », mais il est difficile de compter là-dessus pour chacune de vos vidéos. Si vous diffusez des vidéos qui intéressent votre audience, cette dernière restera alerte et s’impatientera de découvrir les prochaines. Si les contenus sont intéressants, ils seront partagés naturellement sans que vous ayez toujours à encourager le partage.

Positionner les vidéos sur les bons mots-clés

YouTube utilise des algorithmes pour déterminer les vidéos les plus pertinentes. Pour réussir le référencement naturel de vos vidéos vous pouvez inspirer des vidéos les plus populaires dans le domaine de votre chaîne. Les titres et les sous-titres ainsi que les métadonnées de vos vidéos doivent comporter le plus grand nombre de ces mots-clés.

Exploiter les autres réseaux sociaux

C’est une pratique très répandue et qui s’avère être efficace. Le but est d’être présent un peu partout. Vous avez tout à fait le droit de partager vos liens sur les autres réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter. L’astuce est de choisir des communautés, des pages ou encore des groupes en lien avec ce que vous voulez partager.

Utiliser la Google Ads comme levier

Il s’agit d’une pratique payante dont il ne faut pas se priver si les moyens vous le permettent. Mais réfléchissez également au retour sur investissement avant de vous lancer. Les publicités sur YouTube vous permettent de toucher plus d’internautes, autres que vos cibles primaires.