Comment devenir chef de projet digital ?

Opter pour le métier de chef de projet digital, c’est opter pour un métier d’avenir. En effet, une étude menée par l’Observatoire Économique des Services Mobiles a estimé une hausse de 25 % du taux des effectifs de chef de projet digital d’ici 2020. Cet article vous donne un aperçu sur le métier de chef de projet digital.

Quel est le rôle d’un chef de projet digital ?

La fonction principale d’un chef de projet digital est d'assurer la gestion de projet web. Par conséquent, il est chargé d’apporter des conseils nécessaire au développement du projet, d’assurer la gestion de son équipe, la rédaction de contenus, la gestion du marketing digital,… Vu le nombre de fonctions qui lui sont confiées pour s’assurer de la réussite d’un projet, il doit disposer de connaissances diversifiées. Ainsi, il doit veiller à ce que résultat final soit conforme aux attentes du client, mais également à ce qu’elle rentre dans le budget prédéfini tout en respectant les délais fixés. Pour cela, l’établissement d’un cahier de charge regroupant l’ensemble des éléments caractérisant le projet (sa description, les moyens et le temps nécessaires à sa réalisation, etc.) devra être établi au préalable par le chef de projet digital. Créativité, curiosité, rigueur, autonomie et organisation sont les qualités que doivent détenir un chef de projet digital pour des clients comme les agences immobilière, de voyage et bien plus encore..

Les formations liées au métier de chef de projet digital

Pour devenir chef de projet digital, la base, c’est d’avoir des notions dans un langage web tels que le HTML et un outil comme CSS. Un bon chef de projet doit avoir des compétences analytiques, sur l'adwords, en programmation, en référencement naturel et payant,en marketing digital, en management et disposer d’une culture du monde numérique. Une formation Bac +2 en informatique est donc requise au minimum. Mais pour convaincre les recruteurs, il est préférable de suivre une formation regroupant l’ensemble de ces notions soit un Bac +5 en webmarketing.