Comment assurer un scooter 125 sans formation ?

Pour obtenir une assurance pour votre moto scooter 125, il est important d’avoir un permis de conduire. Ce permis vous est délivré après le suivi d’une formation de conduite bien faite. Mais il est possible d’avoir une assurance 152 sans avoir à en suivre une. Voici dans cet article la procédure pour assurer votre scooter sans avoir une formation ou un permis.

Astuces pour souscrire à une assurance sans formation

Lorsque vous êtes en train de faire votre formation à la conduite et que vous achetez votre scooter, vous pouvez décider de souscrire à une assurance moto. Dans ce cas, la procédure de souscription peut s’avérer un peu compliquée. En effet, c’est difficile d’assurer votre moto si vous n’avez pas un permis B datant de 2 à moins de 20 ans. Alors que sans la fin de votre formation, vous n’aurez pas de permis.

Souvent, il y a des compagnies d’assurance qui n’acceptent pas l’élaboration d’un contrat sans avoir une copie de votre permis. Pour cette raison, il est conseillé de prendre son permis après une formation de conduite avant de prendre une moto. Toutefois, vous pouvez bénéficier de l’indulgence de certaines agences d’assurance. Certaines compagnies peuvent vous comprendre vis-à-vis de votre dossier.

Surtout quand vous expliquez clairement les raisons pour lesquelles il est nécessaire pour vous d’avoir une assurance moto. Néanmoins, si vous n’arrivez toujours pas à avoir une assurance classique, vous pouvez avoir garage ou une assurance moto non roulante. Cette dernière est destinée aux motos qui ne roulent pas et inclut souvent la responsabilité civile de l’assuré, les garanties de vol et d’incendie.

Comme autre alternative, vous pouvez aussi déclarer sur le contrat d’assurance d’une tierce personne comme conducteur principal et exclusif du scooter. Cette personne doit bien entendu disposer d’un permis. Ainsi, lorsque vous aurez obtenu votre permis, vous pourrez demander une modification du contrat d’assurance et devenir le seul conducteur de votre moto.

Type de permis sans formation pour une assurance

Lorsque vous finissez votre formation de conduite, vous obtenez un BSR (Brevet de Sécurité Routière) qui vaut le permis de conduire. Toutefois, vous pouvez obtenir le permis sans même suivre la formation. Cependant, vous devez avoir un permis de conduire qui correspond aux véhicules à deux roues avant de pouvoir souscrire à une assurance pour un scooter 125.

En effet, il s’agit du permis A1 pour lequel vous n’avez besoin d’aucune formation pour l’avoir. Mais, lorsque vous avez moins de 21 ans, vous ne pouvez pas l’avoir sans formation. Il est important que vous ayez une ASR, c’est-à-dire une Assurance Sécurité Routière. Au lieu d’un ASR, vous pouvez avoir un ASSR2 pour avoir votre permis. Il s’agit d’une Assurance scolaire Sécurité routière de second niveau.

De façon générale, vous ne pouvez pas souscrire à une assurance moto pour un scooter 125 sans avoir un permis de conduire. Pour avoir le permis, vous devez par contre suivre une formation de conduite. Mais, il faut savoir que vous n’avez pas forcément besoin de formation pour avoir un permis de conduire. Il y a des agences d’assurance qui font quand même des exceptions pour vous avoir une assurance.