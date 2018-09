Home » Maison Combien coûte le changement ou l’installation d’une serrure ? Maison Combien coûte le changement ou l’installation d’une serrure ?

La serrure est un dispositif essentiel qui assure la sécurité de votre habitation. Une serrure de qualité limite les cambriolages par effraction. Pour cela, le choix de votre serrure doit être fait avec soin. Au cas où vous voudriez changer ou installer une serrure, ce guide vous indique les différents facteurs à pendre en compte pour évaluer le prix de changement ou d'installation d’une serrure.

Le prix de changement des serrures

On distingue plusieurs types de serrures dont le prix de vente varie en fonction des modèles. La serrure classique est la catégorie de serrure la moins chère, soit 5 € à 100 € en moyenne. Ce type de dispositif ne peut pas être réparé, vous devez le changer lorsqu'il est abîmé. Le changement d’une serrure normale varie de 100 à 500 € en fonction du modèle et des tarifs de déplacement du serrurier. Pour un plus large choix, vous pouvez opter pour les serrures 3 points qui sont divisés en sous-catégories : serrure en applique, serrure à larder et serrure carénée. La technique de pose utilisée pour ce type de dispositif est différente selon le dispositif choisi. Le coût d'un remplacement d’une serrure 3 points est plus élevé que celui d’un dispositif classique. Il dépend notamment de la sous-catégorie de l'équipement et, est estimé entre 200 € et 700 €. Si vous résidez à l’ouest de la France, vous trouverez des artisans serruriers de confiance pour votre changement de serrure à Tours.

Le prix des serrures

Pour le financement d’une installation ou d’un changement de serrure, il faut également tenir compte du coût de la serrure. Le tarif des serrures varie selon le niveau de sécurité qu’elle assure à votre habitation. Pour les serrures bas de gamme, elles sont vendues à un prix qui oscille autour de 15 €. Ce type d'équipement est cependant déconseillé pour les portes d’entrée.

La gamme moyenne de serrure est celle des 3 points, avec un niveau de protection plus important que celui des serrures d’entrée de gamme, elle peut être posée sur une porte d’entrée. Le coût d’une serrure 3 points est compris en moyenne entre 60 € et 400 €. En dernier, se distinguent les serrures 5 points qui assurent un verrouillage à 5 positions différentes. C’est le type de serrure le plus recommandé pour les portes d’entrée au vu de son niveau de sécurité élevé. Leur prix de vente varie de 150 € à 500 €.