Maison Choisir son parquet : les conseils pour ne pas se tromper

Avant de faire le choix de votre parquet, il est conseillé d’établir des critères de choix. Car, vous ne pouvez pas mettre n’importe quel parquet dans n’importe quel endroit. Il faut donc faire attention dans votre choix. Dans cet article, nous vous proposons des conseils pour bien choisir votre parquet.

Conseils pour bien choisir son parquet

Le choix de votre parquet doit être bien fait pour limiter les risques de fissures. Il faut savoir qu’il y a deux grands types de parquet : le massif et le multi-plis. Le massif a toujours été utilisé. Avec ce type de parquet, vous avez une seule essence sur toute l’épaisseur. C’est plus adapté dans les fermes parce que le bois fend.

Cependant, le monde dans lequel nous vivons est sans cesse à la recherche de la perfection. L'avancée de la technologie a permis l'essor d'un autre type de parquet : le multi-plis. Le multi-plis se subdivise en deux : deux plis et trois plis. Le choix de votre parquet doit être fait en fonction de l’endroit où vous allez faire la pose.

Comment faire la pose de son parquet ?

La pose d’un parquet est un travail qui demande beaucoup d’attention et une méthodologie à suivre. Pour faire la pose, vous aurez besoin comme matériel d’un mètre, d’un crayon, d’une scie, d’un marteau, d’un cordon bleu à tracer… La première étape est qu’il faut préparer les supports. Une secousse isolante est nécessaire pour parfaire l’installation du parquet. Une moquette scène et non moisie peut faire office de sous-couche isolante.

Après avoir bien nettoyé les surfaces du sol, vous pouvez dérouler le film polyane et la sous-couche. Si les murs ne sont pas droits, commencez la pose au centre de la pièce tracée. Puis, fixez les lames des parquets. Pour les parquets finis en usine ou prêts à poser, il n’y a aucun traitement spécifique sauf indications du fabricant. Vous avez le choix entre les divers types de parquet.