Choisir des ressorts de compression

Même si vous n’êtes qu’un bricoleur du dimanche, vous devez savoir qu’il existe différents types de ressorts. Chaque ressort a été conçu pour un usage particulier, mais le ressort de compression a cet avantage de convenir à différents usages. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’il est plus utilisé. Pour la réussite de votre projet, découvrons les particularités de ces fameux ressorts de compression et ce qu’il faut vérifier pour faire le bon choix.

Le ressort de compression, c’est quoi ?

On reconnaît le ressort de compression par sa forme cylindrique. Le plus souvent, le ressort de compression est en acier, ce qui explique sa propriété d’un serpentin élastique. C’est ce type de ressort qu’on retrouve dans les stylos, les téléphones, les chaussures et bien d’autres objets du quotidien.

On l’utilise pour augmenter la résistance à la pression axiale et pour empêcher l’interaction des éléments. On peut aussi y avoir recours pour amortir les chocs et pour limiter, voire éviter les vibrations. C’est bien là sa différence avec le ressort d’extension.

Dans la collection des ressorts de compression, les modèles ne sont pas identiques. Même si leur fonction est la même, l’intensité de la poussée pour reprendre la forme initiale est variable en fonction de la compression du ressort. La durée de vie du ressort est également limitée, mais elle est surtout définie par l’environnement dans lequel il est placé et par son usage.

Quel ressort de compression vous faut-il ?

Si vous vous penchez dans la collection des ressorts de compression, vous remarquerez que les modèles ne sont pas les mêmes. Déjà, vous devez décider entre le modèle qui est formé à chaud et le modèle qui est formé à froid. Le premier est chauffé avant d’être traité et le second est manipulé à température ambiante. Une fois fixé sur le type de ressort de compression, vous devez voir :

Le diamètre du fil : le ressort de compression qui est épais avec un fil à faible diamètre et peu de spires peut vous séduire, pensant qu’il est résistant, mais il ne conviendra pas forcément à l’utilisation que vous lui prévoyez. Le risque avec le ressort conçu à partir de fil léger et comprenant beaucoup de spires réside dans son instabilité. Notez bien que plus le fil est fin, plus sa résistance, sa force et sa stabilité sont faibles,

: le ressort de compression qui est épais avec un fil à faible diamètre et peu de spires peut vous séduire, pensant qu’il est résistant, mais il ne conviendra pas forcément à l’utilisation que vous lui prévoyez. Le risque avec le ressort conçu à partir de fil léger et comprenant beaucoup de spires réside dans son instabilité. Notez bien que plus le fil est fin, plus sa résistance, sa force et sa stabilité sont faibles, Le diamètre du ressort : vous devez savoir que lors de la compression du ressort, son diamètre augmentera. Cette augmentation correspond au pas du ressort. Ceci dit, plus le pas est important, plus l’augmentation du diamètre est grande,

: vous devez savoir que lors de la compression du ressort, son diamètre augmentera. Cette augmentation correspond au pas du ressort. Ceci dit, plus le pas est important, plus l’augmentation du diamètre est grande, Les extrémités : ouvrez grand les yeux : vous allez voir que les bouts de ces ressorts ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir un ressort de compression avec des bouts non fermés, des bouts meulés ou des bouts fermés et meulés,

ouvrez grand les yeux : vous allez voir que les bouts de ces ressorts ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir un ressort de compression avec des bouts non fermés, des bouts meulés ou des bouts fermés et meulés, Le sens d’enroulement : celui-ci peut être vers la droite ou vers la droite. Par la même occasion, vérifiez aussi l’espace entre les spires.

Ces détails sont à vérifier pour vous assurer que le ressort de compression que vous avez choisi correspond vraiment à l’usage que vous lui prévoyez. En cas de doute, il est préférable de demander l’avis d’un expert.